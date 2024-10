Nike anuncia novo diretor executivo e as acções atingem máximos locais 📈

A Nike está a caminho de fechar um gap após quase três meses, desencadeada por um desconto nas acções na sequência dos resultados do 1T24 da empresa e de uma descida da previsão de lucros da empresa para o próximo ano fiscal. Atualmente, o preço das acções da empresa subiu mais de 7%.

O preço das acções da Nike subiu mais de 7%, atingindo o seu nível mais alto desde o relatório de ganhos do 1T24. Fonte: xStation

O impulso para o aumento da empresa na sessão de hoje é a notícia de uma mudança de CEO. Após quatro anos, John Donahoe, durante cujo mandato a Nike atingiu os níveis mais altos de capitalização de mercado, mas também perdeu mais de 54% dos seus picos, está a demitir-se do seu cargo.

A decisão de mudar de diretor-geral parecia muito necessária para a empresa. Com o aumento da concorrência e o enfraquecimento da posição da Nike no mercado, bem como a cada vez mais aparente falta de inovação dos produtos da empresa, as preocupações dos investidores começaram a materializar-se no preço das acções da empresa. Desde o início do ano até ao mínimo de agosto, a Nike perdeu mais de -34% e, mesmo depois do salto de preço de hoje, as acções continuam a ser negociadas com uma queda de quase 20% em relação ao início de 2024.

A escolha de Elliott Hill, por um lado, pode parecer surpreendente devido à falta de “experiência mediática” do novo CEO, que praticamente não apareceu no espaço público. No entanto, na perspetiva da empresa, a escolha parece fortemente justificada, uma vez que Elliot Hill é um verdadeiro veterano entre os funcionários da Nike. Esteve 32 anos na empresa antes de sair em 2020. Durante esse período, ocupou cargos de direção nas divisões da América do Norte e da Europa. Segundo a imprensa, era um dos candidatos previstos para assumir o cargo de diretor executivo da Nike já em 2020, antes de o cargo ser entregue a John Donahoe.

O regresso de Elliott Hill está a ser lido como um passo em direção ao regresso da Nike aos seus hábitos, tradições e estratégias anteriores. Nos últimos quatro anos, a Nike alterou fortemente a sua estratégia e, embora no início parecesse uma boa medida, com o tempo, as “melhorias” subsequentes conduziram a uma deterioração dos resultados da empresa.

A reação das acções da Nike não é a primeira subida do preço das acções após a notícia da mudança de CEO. A última vez que se assistiu a um movimento tão forte nas acções da Starbucks foi em meados de agosto, quando as acções da empresa subiram 22% após a notícia de que Brian Niccol (antigo CEO da Chipotle) tinha assumido o novo cargo. Desde então, a Starbucks ganhou mais de 6%.