Notícias Cripto: Bitcoin arranca a semana em queda, 📉Ethereum derrete 5%

Os mercados globais iniciam a sessão de segunda-feira com sentimentos mistos. Os futuros de Wall Street estão em queda, enquanto o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) sobe mais de 1,5% após as quedas acentuadas da semana passada. O dólar americano está a fortalecer, à medida que os investidores voltam a digerir as implicações de Jackson Hole para a política monetária da Reserva Federal. A realização de lucros após a euforia de sexta-feira está a arrastar as criptomoedas para baixo: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A Bitcoin caiu de cerca de US$ 118.000 antes do fim de semana para pouco menos de US$ 111.000 nas negociações de segunda-feira.

O Ethereum caiu mais de 5%, ficando abaixo de US$ 4.600, apesar dos influxos positivos de ETF. A queda segue novos máximos históricos alcançados na semana passada.

Esta semana trará vários lançamentos económicos importantes nos EUA, aos quais as criptomoedas podem se mostrar sensíveis.

De acordo com o conselheiro de Trump, Bailey, o “mercado em baixa das criptomoedas” ainda está “a anos de distância”. Apesar dos comentários positivos em torno do setor, os mercados permanecem incertos sobre o impulso futuro. Relatórios periódicos de vendas de Bitcoin pelos chamados “whales” adicionam pressão de venda direta e incerteza sobre a continuação da recuperação mais ampla das criptomoedas. Gráficos de Bitcoin e Ethereum (D1) Bitcoin continua sua tendência de alta de médio prazo, mas enfrenta novos obstáculos. O preço não conseguiu ultrapassar a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja), que agora atua como resistência chave. Como resultado, a BTC está a ser negociado perto do preço médio de compra dos detentores de curto prazo (STH Realized Price), atualmente em torno de US$ 109.000. Assim, a zona de US$ 110.000 é o nível de suporte crítico para hoje. Fonte: xStation5 O Ethereum está a ser negociado dentro de um canal de preços em alta, com o limite inferior perto de US$ 4.100. Uma quebra abaixo desse nível pode desencadear uma correção mais profunda. Por enquanto, apesar da realização de lucros após os ganhos recentes, a tendência continua ascendente. Paradoxalmente, a consolidação do Bitcoin pode apoiar o interesse no Ethereum — mas hoje, as quedas são visíveis em todo o mercado de ativos de risco. Fonte: xStation5 Entradas de ETFs em Bitcoin e Ethereum A atividade de ETF na acumulação de Bitcoin abrandou significativamente. Na sexta-feira passada, registaram-se saídas líquidas de mais de 20 milhões de dólares, com a BlackRock a emergir como o principal vendedor nas últimas sessões. Em contrapartida, o Ethereum atraiu mais de 300 milhões de dólares em entradas líquidas durante o último dia de negociação da semana. Nesta fase do mercado, os investidores parecem mais dispostos a assumir posições mais ousadas na Ethereum, na esperança de obter retornos mais elevados a curto prazo. Entretanto, a Bitcoin continua a lutar para ultrapassar de forma sustentável a marca dos 120 000 dólares. Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

