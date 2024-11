Novas previsões da Qualcomm deixam investidores pouco entusiasmados 📉

A Qualcomm (QCOM.US) realizou ontem um Dia do Investidor. Na conferência, a empresa apresentou as suas previsões para os próximos anos, bem como as suas projecções operacionais no novo ambiente pós-eleitoral. Apesar das previsões de crescimento em segmentos-chave, é possível sentir que as projecções da empresa para os seus sectores mais orientados para o crescimento permanecem bastante cautelosas, levantando questões sobre o possível crescimento futuro da empresa tecnológica na onda de aumento da procura de IA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A empresa destacou a sua diversificação planeada no segmento da Internet (IoT). A Qualcomm planeia ir significativamente além do segmento dos smartphones e pretende que 50% da sua exposição comercial seja em segmentos diferentes dos smartphones até 2030. Atualmente, 64% das receitas da empresa dependem do segmento dos smartphones. A decisão de diversificar as fontes de receitas para outros sectores continua a ser um sinal positivo das medidas proactivas da empresa contra uma potencial concentração excessiva. A Qualcomm prevê gerar 22 milhões de dólares a partir de segmentos como computadores portáteis, produtos para automóveis e outros mercados para além do segmento dominante dos smartphones nos próximos 5 anos. Apesar dos planos arrojados de receitas e diversificação, as preocupações dos investidores podem estar relacionadas com o facto de a empresa não ter cumprido as previsões anteriores de 2021, o que lança dúvidas sobre a eficácia dos planos apresentados. A empresa sublinha que não espera riscos significativos associados à nova administração nos EUA e regista também uma atitude positiva em relação à cooperação com Trump. No entanto, o futuro da empresa permanece incerto no caso de uma potencial escalada nas relações EUA-China, uma vez que a Qualcomm ainda tem uma forte exposição ao mercado chinês. A empresa continua fortemente dependente de grandes empresas tecnológicas, incluindo a Apple, que anunciou planos de transição parcial para a produção interna de chips essenciais nos próximos anos, o que poderá ter um impacto significativo na Qualcomm. Gráfico da Qualcomm (1D) Apesar do sentimento positivo do Dia do Investidor, o mercado vê a empresa com alguma preocupação, especialmente no contexto dos próximos resultados da Nvidia. As acções da Qualcomm desceram mais de 5%, caindo abaixo do limite inferior da tendência lateral em que têm estado desde o início de agosto. O próximo nível de suporte é a baixa local de 5 de agosto, em US $ 151. Os investidores devem concentrar-se neste nível, uma vez que cair abaixo deste valor pode ser interpretado como uma confirmação da saída da tendência lateral. Fonte: xStation

