Novo recorde de entradas nos ETF de Bitcoin desde Junho. Qual será o próximo preço médio? 🎯

A Bitcoin terminou ontem com um ganho de 5,20%, atingindo $66.080. O aumento não foi impulsionado por um único catalisador, mas sim apoiado pelo sentimento positivo no mercado de ações. O índice SP500 dos EUA atingiu um novo recorde histórico e os contratos CFD US500 ultrapassaram o nível de 5.900 pontos.

Os ganhos fortes no mercado de criptomoedas foram também alimentados por entradas líquidas recorde em ETFs, totalizando 551 milhões de dólares apenas no dia de ontem. Esta é a 10ª maior entrada líquida já registrada, com a alta anterior de US $ 886 milhões ocorrendo em 4 de junho de 2024. Este é também o primeiro movimento significativo em meses, após a calmaria do verão.



Abaixo está um gráfico que mostra as 10 maiores e menores entradas diárias para detetar ETFs Bitcoin historicamente. Excluindo os rápidos aumentos de fevereiro e março, as maiores entradas de ETFs normalmente coincidem com os máximos de preços locais. No entanto, vale a pena notar que isso ocorreu durante um período de consolidação de vários meses no preço do Bitcoin. Se a Bitcoin subir e regressar a um mercado em alta, podemos assistir a uma repetição de uma situação semelhante à de fevereiro e março do início deste ano. No entanto, se a Bitcoin permanecer em consolidação, o atual recorde de entradas de ETF pode até sugerir um topo local.





Neste contexto, é útil olhar para os fluxos acumulados de ETFs à vista nos últimos 20 dias. Neste caso, os mínimos locais tendem a ser um ponto de referência mais fiável. Se os fluxos líquidos caírem para cerca de zero ou menos, isso pode indicar uma baixa local no preço do Bitcoin. Durante o verão, estivemos constantemente em torno desse nível. A falta de saídas significativas de ETFs também indica que os investidores ainda não estão dispostos a vender, e o mercado é atualmente dominado por investidores de longo prazo que acumulam Bitcoin. O recente aumento lento nos fluxos líquidos acumulados para US $ 2 mil milhões sugere que o capital e a liquidez podem estar retornando gradualmente ao mercado.



A Bitcoin parou o seu crescimento perto do limite superior da tendência lateral que tem estado em vigor desde março deste ano. O aumento da pressão de venda a estes níveis é compreensível, e é possível uma nova correção. No entanto, se os touros conseguirem quebrar acima desta linha permanentemente, podemos esperar mais ganhos em direção a $ 69.000- $ 71.000. Este cenário também é suscetível de ser acompanhado por mais influxos positivos em ETFs.



Fonte: xStation 5