Nvidia: O que pode trazer a conferencia GTC?

A Nvidia Corporation, um gigante da indústria de semicondutores, está a entrar num período crucial da sua história. Pouco antes da sua conferência anual GTC, que começa a 18 de março de 2025, a empresa enfrenta uma série de desafios, mas também enormes oportunidades. Os investidores e analistas aguardam ansiosamente informações que dissipem as dúvidas sobre o novo chip Blackwell AI e confirmem que a Nvidia manterá a sua posição dominante no mercado.

Resultados financeiros: Forte desempenho em meio à turbulência do mercado

Os resultados financeiros da Nvidia para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 (terminado em janeiro de 2025) foram bastante fortes. As receitas atingiram um recorde de 39,3 mil milhões de dólares, um aumento de 78% em relação ao ano anterior. O segmento de centros de dados, crucial para a Nvidia, gerou 35,6 milhões de dólares em receitas, um aumento de 93% em relação ao ano anterior. O lucro líquido para todo o ano fiscal de 2025 foi de 74,3 mil milhões de dólares, e os ganhos por ações atingiram 0,89 dólares, excedendo as expectativas dos analistas.

Apesar destes excelentes resultados, as ações da Nvidia sofreram uma correção significativa. As ações da empresa caíram mais de 20% em relação ao seu pico histórico e, há apenas alguns dias, essa queda foi superior a 30%. Em grande medida, as descidas são motivadas pela incerteza quanto ao futuro do mercado de chips, devido ao desenvolvimento de modelos de IA que requerem menos poder de computação.

Blackwell e Inteligência Artificial Generativa

O segmento dos centros de dados continua a ser o principal motor de crescimento da Nvidia. É aqui que o chip Blackwell, que deverá chegar ao mercado no ano civil de 2025, poderá trazer uma revolução. A procura de GPUs da Nvidia é impulsionada pelo rápido crescimento do mercado da inteligência artificial (IA) generativa. De acordo com as previsões da Bloomberg Intelligence, este mercado tem um enorme potencial de crescimento, atingindo um valor de quase meio trilião de dólares até ao final da década.



Fonte: Bloomberg Intelligence

A Nvidia, como líder do mercado de GPU, está bem posicionada para aproveitar esta oportunidade. A empresa prevê receitas de 43 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, o que seria outro recorde. No entanto, é evidente que, se as ações se mantiverem no mercado, a procura dos produtos da Nvidia deverá aumentar significativamente nos próximos anos, com base nas previsões da BI relativamente aos serviços de IA.

Valorização atractiva apesar dos riscos a curto prazo

O preço atual das ações da Nvidia ($119) coloca o rácio P/E a prazo em aproximadamente 27, o que significa que a empresa já não parece tão extremamente cara como recentemente. Além disso, tendo em conta as encomendas dos maiores gigantes da tecnologia, a empresa tem uma fonte de rendimento garantida durante muitos anos. Apesar de alguns riscos, como a diminuição das margens ou as restrições à exportação, as perspectivas da Nvidia a longo prazo continuam a ser muito promissoras.

GTC 2025: O que é que o futuro lhe trará?

A conferência GTC 2025 e, em particular, o discurso de abertura do Diretor Executivo da Nvidia, Jensen Huang, será um evento fundamental para os investidores. Os analistas esperam que a empresa forneça pormenores sobre o chip Blackwell e dissipe as preocupações sobre a cadeia de abastecimento.

Apesar da melhoria no sentimento do mercado, as ações da Nvidia estão a cair no início da semana. Fonte: xStation5