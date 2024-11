Nvidia perde ligeiramente antes da apresentação dos resultados🕤

A Nvidia (NVDA.US) estará mais uma vez no centro das atenções dos mercados, uma vez que a empresa apresentará os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 (terceiro trimestre de 2024) hoje, após a sessão dos EUA. Depois de mais de 180% de valorização do preço das ações desde o início do ano, a empresa tornou-se a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, e as avaliações tão exigentes que mesmo um relatório muito bom (na verdade, nenhum outro está a ser considerado) pode não ser suficiente para induzir centenas de mil milhões de dólares a comprar as ações e impedir a realização de lucros. A fasquia não oficial para a Nvidia está elevada, e os investidores esperam sobretudo grandes previsões que possam “apagar” qualquer desilusão parcial nos resultados trimestrais, que, segundo a Bloomberg Intelligence, podem ter sido afectados por problemas logísticos.

As previsões de vendas apontam para um crescimento homólogo de 84% e um resultado de 33,28 mil milhões de dólares, enquanto a própria empresa esperava 32,5 mil milhões de dólares no Q2, com uma margem de erro de 2%. O mercado espera que o sector dos centros de dados registe receitas de 29,5 mil milhões de dólares, o que representaria um aumento de 200% em relação ao ano anterior. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 89% em relação ao ano anterior, para 0,74 dólares.

Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta Platforms sinalizaram altos gastos em centros de dados e infraestrutura de IA mais ampla no futuro, e são os maiores clientes da Nvidia. Todas essas empresas (com exceção da Super Micro Computer) estão indo bem, o que sem dúvida pode ser interpretado como um bom prognóstico para os próximos trimestres, a questão é: as novas previsões serão suficientes para impulsionar o mercado?

A margem bruta da Nvidia desceu para 75,1% no segundo trimestre, contra 78,4% no primeiro trimestre. Por conseguinte, os custos também estarão em foco, embora os analistas esperem que as margens do terceiro trimestre caiam ainda mais para 74,4%; a Nvidia esperava custos operacionais mais elevados (pelo menos 3 mil milhões de dólares) no terceiro trimestre.

O BNP Paribas espera que a empresa supere as expectativas de vendas em 2 mil milhões de dólares, reportando aproximadamente 35,5 mil milhões de dólares e emitirá previsões de vendas 4 mil milhões de dólares mais elevadas trimestralmente (previsão, para o trimestre atual). A previsão de receitas para todo o ano fiscal de 2025 (calendário de 2024) deverá ser superior a 125 milhões de dólares. A previsão média dos analistas para as acções da Nvidia é de cerca de 159 dólares por ação (cerca de 10% acima do preço atual das acções). O mercado está a prever uma volatilidade de 8% para as acções, na sequência do relatório. O spread das expectativas para a venda, de acordo com os analistas da Bloomberg, é atualmente de 8 mil milhões de dólares, o que mostra que o mercado acredita que a surpresa pode “ir” em ambos os sentidos hoje.

Blackwell AI - catalisador de outra onda de crescimento ou o início de problemas?

O foco dos mercados serão os comentários da empresa sobre os chips Blackwell AI, que se espera que sejam um impulsionador de vendas cada vez mais importante para a empresa nos próximos trimestres, potencialmente aprofundando o seu fosso comercial na indústria de GPI de alto desempenho, onde a sua quota de mercado é atualmente de cerca de 90%.

A Nvidia está a “publicitar” os chips Blackwell, sugerindo que a sua aquisição será rentável para as empresas, reduzindo os custos de funcionamento e o consumo de energia até 25 vezes quando se utilizam LLM (modelos de linguagem de grande dimensão).

A informação apontava para problemas de sobreaquecimento dos processadores Blackwell da Nvidia quando instalados em bastidores de servidores; no entanto, o mercado apagou alguma da reação negativa a estes relatórios. Sabe-se que a produção em massa dos chips Blackwell foi adiada do terceiro trimestre para dezembro deste ano, devido a problemas de conceção não especificados.

Consequentemente, são os comentários sobre o assunto que podem moldar a reação dos mercados. Os compradores quererão provavelmente que a empresa confirme o início da produção em dezembro e sublinhe que a procura de Blackwell é recorde e excede significativamente a sua capacidade de produção. Quanto maior for a incerteza que a empresa manifestar sobre este tema na conferência (ou pior, adiar o início da produção para 2025), mais violenta será provavelmente a reação do mercado. Outro tópico a que o mercado prestará atenção é a situação dos negócios da Nvidia na China e seus possíveis comentários sobre os possíveis efeitos da nova política tarifária dos EUA no contexto da Lei de Comércio Recíproco dos EUA, que poderia atingir as empresas que “contornam” as sanções dos EUA.

Ações da Nvidia (NVDA.US)

As acções da Nvidia estão a testar o limite superior do canal de tendência ascendente e estão a ser negociadas quase 30% acima da média exponencial de 200 sessões, EMA200 (vermelho). Um excelente relatório, previsões e notícias positivas sobre a Blackwell poderiam levar as acções para cima do limite superior do canal, o que representaria um novo impulso de compra muito grande e um prémio mais elevado nas avaliações. Por outro lado, uma deceção poderia levar a pelo menos um teste de força do mercado, com a EMA50 em US $ 137 por ação.

Fonte: xStation5