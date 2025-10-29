Nvidia perto da marca dos $5 Trillion com a euforia na IA e melhoria no sentimento em relação à geopolítica

Principais conclusões A capitalização de mercado da Nvidia está a aproximar-se dos 5 biliões de dólares, reafirmando o seu papel de liderança no setor global de IA.

As declarações do presidente Trump sobre as conversações com Xi Jinping sobre as exportações de chips de IA aumentaram as esperanças de um abrandamento das restrições comerciais entre os EUA e a China.

A crescente procura por processadores Blackwell e novos projetos de investigação e supercomputação reforçam a posição da Nvidia como líder global em inovação.

A Nvidia registou um aumento impressionante no valor de mercado, aproximando-se da marca de US$ 5T e consolidando a sua posição entre as empresas mais valiosas do mundo. Nos últimos dias, as ações da empresa subiram cerca de 5%, aumentando significativamente a sua capitalização e reafirmando o seu domínio no setor global de inteligência artificial. A atenção dos investidores tem sido atraída tanto pela sólida base tecnológica da Nvidia quanto pelos recentes sinais políticos que podem influenciar o futuro do mercado de chips de IA. Um fator-chave por trás dessa recuperação foi a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou negociações com o líder chinês Xi Jinping sobre a exportação dos processadores de IA Blackwell da Nvidia. Os comentários geraram otimismo sobre uma possível flexibilização das restrições de exportação dos Estados Unidos para a China, o que poderia abrir um mercado vasto e estratégico para a empresa. Tal desenvolvimento marcaria um grande avanço nas relações tecnológicas entre as duas maiores economias do mundo e poderia impactar significativamente a indústria global de semicondutores. A valorização crescente da Nvidia também decorre da procura crescente por suas tecnologias avançadas. A empresa relatou um número substancial de encomendas para seus processadores de IA, com reservas totais estimadas em centenas de mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a Nvidia continua a expandir as suas iniciativas de investigação e parcerias, incluindo a colaboração com o Departamento de Energia dos EUA na construção de supercomputadores equipados com os seus mais recentes chips Blackwell. Esta ampla gama de projetos demonstra que a Nvidia não está apenas a responder à procura do mercado, mas também a moldar ativamente a direção do desenvolvimento tecnológico global. A combinação de fatores geopolíticos favoráveis, fundamentos comerciais sólidos e projetos inovadores coloca a Nvidia numa posição excepcionalmente forte. Um potencial relaxamento das restrições à exportação entre os EUA e a China poderia reforçar ainda mais o seu domínio nas indústrias de semicondutores e IA. Todos os sinais sugerem que a Nvidia manterá a sua vantagem competitiva e continuará a ser um dos principais impulsionadores do crescimento da economia digital global nos próximos anos.

