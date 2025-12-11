Ação da semana – Jabil Inc (11.12.2025)

Imagine uma empresa que não projeta chips como a Nvidia e não constrói nuvens como a AWS, mas desempenha um papel fundamental no boom tecnológico. A Jabil Inc. monta servidores de IA, imprime capas para iPhone e fabrica componentes eletrónicos para a Tesla. Desde o início de 2025, as ações da empresa subiram 59%, enquanto uma avaliação de apenas 14x EV/EBITDA sugere que Wall Street ainda subestima o papel da Jabil na explosão dos centros de dados. A Jabil não é destaque nas manchetes, mas é uma arquiteta discreta da tecnologia global. A Apple, a Cisco, a HP e os principais hiperescaladores dependem das fábricas da Jabil em 30 países. Na era da IA e dos veículos elétricos, em que a procura por servidores GPU e eletrónica automóvel cresce 30% ao ano, a empresa está a entrar numa fase de sólida aceleração. Será que este participante invisível irá superar o S&P 500 e tornar-se o próximo favorito dos fundos de investimento? Vamos analisar os números e a história da empresa que podem mudar a perceção da cadeia de abastecimento de tecnologia.

Perfil da empresa

A Jabil Inc. é uma empresa sediada nos Estados Unidos especializada na fabricação de produtos eletrónicos por contrato. A empresa fornece serviços completos, incluindo design, fabricação e logística, apoiando os seus clientes em todas as fases do ciclo de vida do produto. Operando globalmente, a Jabil atende muitas empresas líderes em tecnologia, fornecendo componentes e soluções acabadas em setores como TI, automotivo, saúde e eletrónica de consumo. A crescente procura por tecnologias avançadas, como inteligência artificial, veículos elétricos e infraestrutura 5G, impulsiona o desenvolvimento da empresa. A Jabil aproveita as tendências de outsourcing para ajudar os clientes a otimizar a produção e levar inovações ao mercado mais rapidamente. A sua flexibilidade, ampla gama de serviços e presença global permitem que a Jabil mantenha uma posição forte no setor e atenda às necessidades dinâmicas de clientes em todo o mundo.

Megatendências que moldam o futuro da empresa

A Jabil opera dentro das principais megatendências tecnológicas que impulsionam o crescimento global da eletrónica. Estas incluem IA e centros de dados, veículos elétricos e automóveis, saúde e biotecnologia, bem como 5G e computação de ponta. O mercado de IA e centros de dados está a expandir-se rapidamente, aumentando a procura por servidores GPU e centros de dados modulares, áreas nas quais a Jabil está fortemente envolvida. Os veículos elétricos e as soluções automotivas relacionadas representam outro setor em rápido crescimento, incluindo a produção de módulos de baterias e robótica industrial, parte das ofertas da Jabil. Os segmentos de saúde e biotecnologia apresentam um crescimento estável e forte, onde a empresa fornece dispositivos médicos avançados e serviços de fabricação por contrato para o setor farmacêutico. Por fim, o 5G e a computação de ponta apoiam o desenvolvimento da infraestrutura de rede e a automação de armazéns, fortalecendo ainda mais as relações da Jabil com clientes como Apple, HP e Amazon. A combinação dessas megatendências fornece uma base sólida para o crescimento da receita e da margem da Jabil, tornando-a uma empresa atraente no mercado de fabricação por contrato de produtos eletrónicos.

Análise financeira

A Jabil encerra o ano fiscal de 2025 em uma posição operacional muito forte. No quarto trimestre, as receitas atingiram aproximadamente 8,1 mil milhões de dólares, marcando uma clara recuperação após um período de vendas mais fracas. As margens operacionais e líquidas estabilizaram-se em cerca de 4-5% e 2%, após um pico pontual e não natural na lucratividade em 2024 devido a fatores favoráveis e não recorrentes. O crescimento dos negócios é acompanhado por uma melhoria na eficiência operacional, em vez de uma compressão das margens.

Particularmente digno de nota é o elevado retorno sobre o capital próprio (ROE), que se manteve na faixa de 30-35% nos últimos trimestres — um resultado muito forte para um negócio de manufatura tão complexo. Combinado com um sólido crescimento do lucro por ação nos últimos oito trimestres, isso demonstra que a administração converte efetivamente megatendências, como o crescimento da infraestrutura de IA, em valor real para os acionistas.

A estrutura da dívida da empresa indica que a Jabil está a entrar na próxima fase de investimentos com um balanço patrimonial seguro. A dívida de longo prazo permaneceu entre 2,7 e 3,3 mil milhões, enquanto a dívida de curto prazo aumentou apenas nos últimos trimestres, partindo de uma base muito baixa.

O rácio atual permanece confortavelmente acima de 1,0, e o rácio rápido melhorou em comparação com 2022-2023, indicando que a empresa financia segmentos de crescimento estratégico, como IA e centros de dados, a partir de uma posição de forte liquidez. A relação entre o EBITDA gerado, o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital (WACC) também é positiva.

O ROIC tem excedido consistentemente o WACC, o que significa que cada unidade adicional de capital investido gera um retorno acima do custo de financiamento. A Jabil não apenas cresce, mas cria valor real para os acionistas.

Os resultados financeiros e as métricas operacionais da empresa pintam um quadro coerente de um “arquiteto invisível do boom da IA”. A Jabil se beneficia da crescente procura por infraestrutura de centros de dados e eletrônicos avançados, mantendo um balanço patrimonial saudável, alto ROE e forte liquidez. Essa combinação dá à administração espaço para continuar a investir na capacidade de produção para IA e permite uma política atraente para os acionistas, tanto por meio da recompra de ações quanto de fluxos de caixa estáveis de longo prazo.

Perspectivas de receita

As previsões de receita da Jabil mostram que, após um revés temporário em 2024, a empresa está a retornar a um caminho de crescimento estável, independentemente do cenário. A Jabil entra no próximo ano fiscal com uma posição financeira sólida e uma procura favorável por tecnologias relacionadas à IA, centros de dados e eletrónica de consumo e industrial. Com base nos resultados históricos de 2019 e nas tendências de mercado observadas, foram preparados três cenários de previsão de receita para 2026-2029, ilustrando o potencial desenvolvimento dos negócios em diferentes condições de mercado.

No cenário base, as receitas da Jabil crescem gradualmente, atingindo aproximadamente mil milhões em 2026 e continuando até mil milhões 34,96 em 2029. Este cenário pressupõe um crescimento moderado e constante da procura em segmentos-chave, como infraestrutura de IA, automóvel e eletrónica de consumo. A empresa mantém um equilíbrio entre expansão e controlo de custos, permitindo margens estáveis e criação de valor para os acionistas.

O cenário otimista prevê um crescimento mais rápido da receita, impulsionado pelo aumento da procura por produtos relacionados à IA e centros de dados e pelo setor de veículos elétricos. A receita em 2026 pode atingir 32,15 mil milhões de dólares, subindo para 36,16 mil milhões de dólares em 2029. Isso pressupõe a utilização eficaz da capacidade de produção, maior eficiência operacional e fortalecimento das relações com os principais clientes, permitindo um crescimento acelerado sem risco excessivo no balanço patrimonial.

O cenário conservador pressupõe um crescimento mais lento da receita, atingindo cerca de mil milhões de US$ 31,24 bilhões em 2026 e mil milhões de US$ 33,97 bilhões em 2029. Esse cenário reflete possíveis desacelerações na procura em segmentos selecionados ou restrições na cadeia de suprimentos. Apesar do crescimento mais lento, a empresa mantém a rentabilidade estável e o controle de custos, preservando a capacidade de gerar fluxo de caixa e investir em segmentos de mercado estratégicos.

Avaliação

Apresentamos uma avaliação da Jabil Inc. utilizando o método de fluxo de caixa descontado (DCF). É importante ressaltar que esta análise tem fins meramente informativos e não deve ser considerada um conselho de investimento ou uma avaliação precisa.

A Jabil Inc. é uma fornecedora global de serviços de fabricação de produtos eletrónicos por contrato, atendendo às principais marcas de tecnologia do mundo. A empresa se beneficia da crescente procura relacionada à infraestrutura de centros de dados, IA e eletrónica industrial, proporcionando uma base sólida para um maior crescimento.

A avaliação baseia-se no cenário base de receitas e previsões financeiras, com um custo médio ponderado de capital (WACC) de 9% e uma taxa de crescimento terminal conservadora de 2%. Os parâmetros financeiros baseiam-se nos dados médios dos últimos anos, proporcionando uma visão realista da situação da empresa.

Nesta base, estimamos o valor de uma ação da Jabil em aproximadamente 319 dólares, representando um potencial de valorização de 41% em comparação com o preço de mercado atual de 227,14 dólares. Isto indica uma oportunidade de investimento atrativa, especialmente para investidores que acreditam no crescimento contínuo da empresa em infraestrutura de IA, centros de dados e eletrónica avançada.

A avaliação também leva em consideração os riscos de mercado e competitivos, e o sucesso da empresa a longo prazo dependerá da manutenção de um crescimento estável, da gestão eficaz dos custos e da conversão das megatendências tecnológicas em valor real para os acionistas.