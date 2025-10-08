NZDUSD em mínimos de 6 meses após corte inesperado da taxa RBNZ ✂️

Principais conclusões O RBNZ reduz inesperadamente o OCR em 50 pontos base para 2,50%

Diferencial de procura significativo após um declínio do PIB maior do que o esperado no segundo trimestre de 2025

O Comité de Política Monetária permanece aberto a novas reduções, se necessário

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) procedeu a uma redução da taxa de juro superior à prevista em 50 pontos base, baixando a taxa oficial de juro à vista (OCR) para 2,50%, em resposta a um crescimento económico mais fraco e a um aumento do diferencial da procura. O Comité observou que as pressões inflacionistas internas estão a abrandar. A inflação subjacente, excluindo os preços administrados, é compatível com o objetivo, embora o IPC global permaneça próximo do limite superior do intervalo de 1-3%. Além disso, a inflação medida pelo IPC provavelmente ficou em torno de 3,0% no terceiro trimestre de 2025, impulsionada pelo aumento dos preços dos alimentos e dos serviços regulamentados. Com um claro excesso de capacidade na economia e uma transmissão de políticas mais forte (taxas mais baixas de empréstimos por grosso, hipotecários e às empresas), o Banco espera que a inflação se aproxime dos 2% no primeiro semestre de 2026. O desemprego continua a ser preocupantemente elevado e, de acordo com o Conselho de Administração do RBNZ, representa um risco maior do que a inflação do IPC permanecer perto do limite superior do intervalo de tolerância do Banco. Posição do RBNZ Em última análise, a maioria dos membros concluiu que se justificava um corte de 50 pontos base para contrariar um hiato prolongado da procura e apoiar a atividade económica. O Banco deixou a porta aberta para uma nova flexibilização monetária se as condições o justificarem. Situação macroeconómica de acordo com o RBNZ Os indicadores macroeconómicos permanecem mistos, mas inclinam-se para o lado mais fraco. O PIB no segundo trimestre de 2025 registou uma contração de -0,9% em termos trimestrais, contra as expectativas de um declínio de -0,3% (em parte devido a factores sazonais). As restrições à oferta - incluindo a escassez de energia, os impactos climáticos na agricultura e os estrangulamentos industriais - reduziram a produção. A nível interno, os preços da habitação estão estáveis, enquanto o investimento residencial e empresarial continua fraco, embora as taxas de juro mais baixas estejam a começar a apoiar as despesas das famílias e devam reduzir gradualmente os custos do serviço da dívida. Reação do mercado Os mercados previram de imediato uma perspetiva mais pessimista. O dólar neozelandês é a moeda mais fraca do G10 hoje, caindo entre 0,6% e 1,0%. O NZDUSD caiu para um mínimo de 6 meses, descendo 1,00% para 0,5740 USD. Os swaps agora precificam totalmente outro corte de 25 pb em novembro (para 2,25%) e atribuem uma probabilidade significativa a uma taxa terminal de 2,00%.

