O açúcar recupera dos mínimos locais com o aumento dos preços do petróleo 📈

O fortalecimento do dólar americano e a melhoria das perspetivas de oferta pressionaram os futuros do açúcar nas últimas semanas. No entanto, hoje, o AÇÚCAR é a commodity agrícola mais forte, ganhando quase 1,5% com o aumento dos preços do petróleo. Nos principais exportadores de açúcar, como o Brasil, a cana-de-açúcar é utilizada tanto para a produção de açúcar quanto de etanol - este último serve como uma alternativa de biocombustível aos combustíveis fósseis. Quando os preços do petróleo sobem, a produção de etanol torna-se mais rentável, levando os produtores a afetar uma maior porção de cana-de-açúcar ao etanol, em detrimento da produção de açúcar. Essa mudança pode reduzir a oferta de açúcar no mercado, potencialmente levando a preços mais altos.

Em 21 de novembro, a Organização Internacional do Açúcar (ISO) reduziu sua previsão de déficit global de açúcar em 2024/25 para -2,51 MMT, em comparação com a previsão de agosto de -3,58 MMT. A ISO também aumentou suas expectativas de superávit global de açúcar em 2023/24 para 1,31 MMT, em comparação com uma projeção de agosto de apenas 200.000 MT.

O USDA, em seu recente relatório anual divulgado em 21 de novembro, espera que a produção global de açúcar em 2024/25 suba +1,5% em relação ao ano anterior para um recorde de 186,61 MMT e que o consumo mundial de açúcar em 2024/25 aumente abaixo desse nível, a um ritmo de +1,2% em relação ao ano anterior; mas atingirá um novo recorde de 179,6 MMT. No entanto, o USDA também prevê que os estoques finais globais de açúcar em 2024/25 cairiam -6,1% em relação ao ano anterior, para quase 45,43 MMT.

Relatório de Compromisso dos Comerciantes (31 de dezembro de 2024)

Lendo o relatório do CoT do açúcar de 31 de dezembro, podemos ver uma redução significativa das posições curtas dos comerciantes comerciais (produtores/mercadores), o que sugere que os participantes comerciais estão menos pessimistas em relação aos preços do açúcar, possivelmente antecipando a estabilização dos preços ou mesmo preços mais elevados.

No entanto, o aumento notável das posições curtas dos grandes especuladores no grupo Managed Money indica que esses participantes no mercado estão muito mais pessimistas. No entanto, grande parte deste posicionamento pode provir de estratégias de “acompanhamento de tendências” ou de gestores de múltiplos ativos, e podemos avaliar que os comerciais podem ter uma melhor perceção da dinâmica do mercado.

Apesar desta mudança, podemos ver que os Comerciais ainda têm uma posição líquida curta de quase -82,8 mil contratos, enquanto os grandes especuladores em Managed Money desfazem parcialmente as suas apostas ainda em alta com uma posição líquida longa de quase +50 mil contratos de futuros sobre o açúcar.

Posições curtas comerciais: 409,112 contratos (diminuição de 14,004) com apenas 1146 contratos aumentados em Longs para 326,346

Posições curtas: 106,871 contratos (aumento de 18,142) com apenas 903 contratos aumentados em Longs; para 156,781 contratos.

AÇÚCAR (D1, H1)

Em geral, as perspectivas de fornecimento de açúcar ainda são mais favoráveis para os ursos, no entanto, as tentativas especulativas de elevar os preços do açúcar podem estar em curso, especialmente se os preços do petróleo subirem ainda mais, uma vez que o mercado do açúcar atinge o território de sobre-venda depois de cair de quase 24 USD para 19 USD no ICE.

