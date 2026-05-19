Os preços do cacau estão a tentar recuperar e registam uma subida de quase 4% após uma correção acentuada que se seguiu à forte recuperação da semana passada. Recentemente, os futuros de cacau negociados na ICE caíram para os níveis mais baixos em cerca de duas semanas, uma vez que o mercado corrigiu agressivamente os ganhos anteriores na sequência de sinais de melhoria das condições de abastecimento da Costa do Marfim.
O mercado está a reduzir o prémio de risco de abastecimento
Ainda há uma semana, os preços do cacau eram negociados nos níveis mais elevados em cerca de 3,5 meses. A pressão recente surgiu após relatórios sugerirem que a colheita de cacau da Costa do Marfim poderia atingir entre 2,1 e 2,2 milhões de toneladas, em comparação com as expectativas anteriores de cerca de 1,8 milhões de toneladas.
A oferta da Costa do Marfim está a aumentar
Os exportadores indicam que as chegadas de cacau aos portos da Costa do Marfim aumentaram 1,3% desde o início da época, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isto sugere que as condições de oferta podem ser menos restritas do que o mercado tinha anteriormente assumido. Ao mesmo tempo, persistem as preocupações relativamente aos stocks de cacau não vendidos no país.
Tensões crescentes entre os agricultores
Na semana passada, a entidade reguladora do cacau da Costa do Marfim enviou funcionários às regiões centro-orientais do país, na sequência de protestos de agricultores relacionados com o aumento dos stocks de cacau não vendido. O mercado interpreta isto como um sinal de que parte da oferta disponível poderá ter dificuldade em encontrar compradores aos níveis de preços atuais.
A procura mantém-se relativamente resiliente
Parte da queda foi limitada pelos dados de transformação. A moagem de cacau na Costa do Marfim aumentou 22% em termos homólogos em abril, de acordo com dados da GEPEX. Isto sugere que, apesar da recente correção, a procura global de cacau e produtos de chocolate se mantém relativamente resiliente.
O mercado do cacau continua altamente volátil na sequência da recuperação histórica observada nos últimos meses, com os investidores a reagirem fortemente a cada novo desenvolvimento relacionado com a oferta proveniente da África Ocidental. Mais recentemente, a fraqueza do dólar americano desencadeou uma atividade agressiva de cobertura de posições curtas por parte dos fundos de cobertura, visível nos dados COT mais recentes. No entanto, como demonstra o atual arrefecimento da tendência, a recuperação está longe de ser simples, e qualquer estabilização mais ampla dos preços poderá ainda demorar bastante tempo.
Cacau (D1)
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