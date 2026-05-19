Resumo do dia: Nasdaq tenta recuperar, dólar continua a subir

Os futuros dos índices norte-americanos estão a regressar gradualmente a território positivo, à medida que o sentimento em relação às ações do setor dos semicondutores melhora. A Nvidia está agora a ser negociada com uma subida de quase 1%, após ter aberto a sessão com uma queda de quase 2%, na antecipação da divulgação dos seus resultados trimestrais, prevista para depois do fecho de Wall Street amanhã. A Apple também recuperou uma parte significativa das perdas registadas anteriormente, enquanto as ações da Intel passaram para território positivo e registam agora uma subida de quase 4%.

O sentimento no mercado das criptomoedas continua fraco. O Bitcoin recuou para 76 000 dólares, atingindo o seu nível mais baixo desde o início de maio. Os metais preciosos também estão sob pressão, com a prata a cair quase 4% e o ouro a perder cerca de 1,4%.

Num contexto de valorização do dólar americano, o sentimento em relação ao EUR/USD continua claramente mais fraco. O par está a testar o nível de 1,16 e registou hoje uma queda superior a 0,4%, enquanto as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos subiram para os níveis mais elevados desde 2007.

De acordo com relatos da Bloomberg, a NATO está a considerar apoiar os navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado, caso a rota não seja reaberta até ao início de julho. Para os mercados, este é um sinal importante, uma vez que Ormuz é um dos principais pontos de trânsito para o petróleo bruto e o GNL. Qualquer bloqueio prolongado aumenta o prémio de risco geopolítico nos preços da energia, enquanto a perspetiva de uma intervenção da NATO poderá sinalizar uma escalada mais ampla do conflito.

A ideia conta com o apoio de vários membros da NATO, mas ainda não existe unanimidade nesta fase, o que significa que nenhuma decisão operacional foi finalizada. A reunião dos líderes da NATO em Ancara, nos dias 7 e 8 de julho, poderá ser um evento importante, particularmente para o mercado petrolífero, as companhias de navegação e as moedas dos países importadores de energia. O petróleo continua a ser negociado hoje perto dos 110 dólares por barril e não reagiu significativamente a estas notícias.

Ainda há uma semana, os preços do cacau estavam a ser negociados nos seus níveis mais elevados em cerca de 3,5 meses. Seguiu-se uma queda acentuada, que os futuros estão agora a tentar reverter com uma recuperação de quase 4%. A mais recente pressão descendente foi desencadeada por notícias que sugerem que a colheita de cacau da Costa do Marfim poderá atingir 2,1–2,2 milhões de toneladas, em comparação com as expectativas anteriores de cerca de 1,8 milhões de toneladas.

A Intel volta a destacar as limitações na disponibilidade de processadores, ao mesmo tempo que incentiva os fabricantes de computadores a aumentarem a adoção dos seus mais recentes chips baseados no nó tecnológico 18A. A empresa aponta para o aumento da procura impulsionado pela expansão da inteligência artificial, o que está a restringir gradualmente a oferta de CPUs em todo o mercado. O boom da IA já não se limita apenas às placas gráficas e está a começar a impactar cada vez mais o segmento tradicional de processadores, tanto para PCs como para servidores. Gráfico EURUSD (D1) Fonte: xStation5 Source: xStation5 Gráfico US100 (H1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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