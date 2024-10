O café é o mais caro dos últimos 13 anos. Continua a ser uma necessidade ou já é um luxo?

O café é uma necessidade para a maioria das pessoas em todo o mundo Em Itália, o preço desta bebida é até regulamentado, em parte devido ao afluxo de turistas que não estão familiarizados com o custo adequado de um café expresso médio No entanto, se olharmos para os gráficos de preços do café, podemos ficar com a impressão de que o café poderá em breve tornar-se um artigo de luxo Será que o café vai seguir o caminho do cacau, que atingiu preços recorde absolutos há apenas alguns meses? Sentiremos isso nas nossas carteiras, apesar do facto de o preço do produto final não depender apenas do custo da matéria-prima?

Existe uma escassez mundial de café?

O Brasil continua a ser, sem dúvida, o maior produtor de café do mundo, conhecido pela sua produção de Arábica na região de Minas Gerais e de Robusta no Espírito Santo O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção global de café e especificamente de Arábica, e o segundo na produção de Robusta O Vietname lidera a produção de Robusta, utilizado sobretudo para café instantâneo Os desafios significativos na produção de Robusta nos últimos anos levaram o seu preço a máximos históricos Estará a desenrolar-se uma situação semelhante para o Arábica?

Prevê-se que o Brasil iguale o seu anterior recorde de produção na época de 2024/2025. No entanto, as preocupações com potenciais revisões destas previsões estão a empurrar os preços para os níveis mais elevados desde 2011. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Prevê-se que a produção de Arábica atinja quase 100 milhões de sacas de 60 kg, uma recuperação significativa em relação às três safras anteriores. Ao mesmo tempo, prevê-se que a produção de Robusta recupere para 76.000 sacas. Isso resultaria numa produção total de cerca de 176 milhões de sacas, igualando o recorde estabelecido na safra de 2020/2021. Prevê-se que o consumo atinja um recorde de quase 171 milhões de sacas, um pouco abaixo dos níveis de produção. No entanto, é crucial notar que os estoques de café foram reduzidos a seus níveis mais baixos desde 2001, com os estoques da bolsa ICE caindo para seu ponto mais baixo desde 1999 na virada de 2023/2024.

O facto de as existências de café não poderem ser mantidas indefinidamente devido à degradação do sabor é uma consideração crítica. Além disso, os recentes eventos climáticos adversos comprometeram a qualidade dos grãos. O mercado está agora a assistir a uma procura robusta de café de alta qualidade, proveniente sobretudo da América do Sul e de certos países africanos. Muitas plantações nestas regiões foram abandonadas na sequência de uma queda significativa dos preços para menos de 100 cêntimos por libra-peso há vários anos (baixo consumo durante a pandemia). O preço atual de mais de 260 cêntimos por libra-peso sublinha a recuperação do mercado e o impacto da dinâmica oferta-procura nos preços do café.

Espera-se um excesso de oferta nesta época, embora as condições meteorológicas adversas possam ter um impacto significativo nas colheitas do Brasil e do Vietname. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

Os inventários da ICE recuperaram um pouco, mas permanecem historicamente baixos, abaixo dos níveis de 2011, quando os preços atingiram máximos históricos acima dos 300 cêntimos por libra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

Porque é que os preços do café estão a subir?

O clima desempenha um papel crucial no aumento dos preços do café. Embora a procura de café cresça moderadamente de ano para ano, as condições climatéricas adversas podem reduzir a produção anual em 10-20%. Uma situação semelhante levou a um aumento de várias centenas de por cento dos preços do cacau nos últimos meses. Atualmente, o preço de uma tonelada de café ultrapassa os 5.000 dólares, enquanto o cacau atingiu quase 12.000 dólares no seu pico.

A atual subida de preços está principalmente ligada a preocupações com a produção futura. O La Niña, um dos fenómenos meteorológicos mais fortes do mundo, está a provocar secas no Brasil. O país está atualmente a atravessar as piores secas dos últimos anos, o que poderá limitar a produção de Arábica na campanha de 2024/2025, resultando num défice em vez do esperado excedente. Além disso, o tufão Yagi no Vietname destruiu muitos cafezais, e as chuvas previstas para os próximos meses devido ao La Niña poderão conduzir a numerosas doenças que afectam os cafeeiros.

Além disso, a regulamentação também é crucial para o preço futuro do café. Os produtores estão a aumentar as suas compras antes da entrada em vigor de novos regulamentos. Os novos regulamentos da União Europeia, que entrarão em vigor no final do ano, proibirão a utilização de produtos produzidos recentemente em zonas onde tenha ocorrido desflorestação. Este facto está a levar os comerciantes e produtores a comprarem café agora, uma vez que, após a entrada em vigor dos regulamentos, terão de provar que o café que compram não provém de áreas onde as florestas foram desmatadas. É igualmente de referir que a subida dos preços nos mercados europeus está também ligada ao bloqueio parcial do Canal do Suez. Ao comprar café na Ásia ou em certos países africanos, o café tem de percorrer uma distância muito maior até à Europa.

Como é que o aumento do preço do café em grão afecta o preço das chávenas nos cafés?

Até há pouco tempo, estimava-se que o custo do café numa chávena de café era de apenas 1-2%. Com os actuais preços do café, a parte do custo da própria matéria-prima começa a aumentar. Considerando que o preço normal do expresso em Itália é de 1 euro, o custo do café utilizado a preços de troca é de cerca de 5 cêntimos de euro. No entanto, o preço de retalho do café é, pelo menos, 2-3 vezes superior, considerando os produtos dos produtores de café mais populares em Itália. Isto faz com que o custo do café utilizado para o expresso seja de 10 a 15 cêntimos de euro, constituindo 10-15% do custo do produto final.

Estará o café a caminhar para um cenário semelhante ao do cacau?

Os preços do Arábica já aumentaram cerca de 40% este ano, enquanto os preços do Robusta subiram mais de 90%. Em abril, os preços do cacau chegaram a subir mais de 175%, mas esta subida foi reduzida para 80%, tendo em conta a rolagem dos contratos de futuros. Atualmente, é difícil determinar se estamos perante um cenário semelhante ao do mercado do cacau. Nos últimos anos, o mercado tem registado excedentes em vez de défices, o que indica que ainda há muito café a nível mundial. Por outro lado, o crescimento da procura é praticamente ininterrupto, e dois ou três anos de produção difíceis poderiam levar a uma situação em que as existências se tornassem irreparáveis. As existências já se encontram em níveis extremamente baixos.

Desempenho dos preços do cacau, do Robusta e do Arábica a partir do início de 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Embora não se possa excluir uma realização parcial do cenário do mercado do cacau, os fundos especulativos mantêm um número muito elevado de posições longas nos contratos de futuros do café. O número de posições líquidas atingiu recentemente um máximo histórico. Os fundos continuam a reduzir as posições curtas, embora também estejam a diminuir ligeiramente o número de posições longas. Uma situação muito semelhante ocorreu no mercado do cacau, olhando para a perspetiva de 2023 e 2024. Teoricamente, um número tão elevado de posições líquidas sugere um possível esgotamento dos preços, mas a concretização do pior cenário climático, sob a forma de uma redução significativa da posição prevista, pode levar os fundos a manter as suas posições durante muitos meses. Isso, por sua vez, poderá levar a aumentos de preços para níveis de 300 centavos de dólar dos EUA por libra-peso de café Arábica, que são picos históricos alcançados em 2011.

Os fundos detêm um grande número de posições líquidas longas em futuros de café. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research