O dólar americano ganha com o receio das tarifas a pairar nos mercados. EURUSD perde 0,6%📉

O índice do dólar americano (USDIDX) fortalece-se hoje e o par EURUSD desce, uma vez que Donald Trump vai impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá, em vigor desde 1 de fevereiro. Ontem, os mercados financeiros estavam satisfeitos e o dólar americano enfraqueceu ligeiramente devido à ausência de tarifas gerais imediatas sobre todos os parceiros comerciais, mas as potenciais acções futuras permanecem incertas, especialmente sobre a política tarifária com a China e os países europeus. Os investidores podem recear que Trump se sinta suficientemente forte para impor tarifas também aos países europeus, apesar de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter assinalado que a UE está pronta a negociar com os EUA. No entanto, mesmo ela disse hoje que “(...) o uso de sanções, controlos de exportação e tarifas provavelmente aumentará”.

De acordo com o ministro das finanças alemão, Habeck , “as exigências de Trump de possuir quotas mais elevadas de exportações de GNL para a Europa podem colidir com as economias de mercado, onde os preços dominam. Os direitos aduaneiros de Trump irão provocar inflação e dividir geopoliticamente o mundo”.

A China e os EUA têm espaço para cooperar em matéria de laços económicos" , comentou Guo, mas a imposição de direitos aduaneiros sobre os produtos chineses ainda está 'em cima da mesa'. Para já, Trump sugeriu que as tarifas universais "poderiam ser aplicadas a qualquer pessoa que faça negócios nos EUA, mas ainda não estão prontas para serem implementadas". EURUSD (H1, D1) O EURUSD está a ser pressionado hoje não só pelo "comércio Trump", mas também pelo relatório muito mais fraco do índice ZEW da economia alemã. A macro aponta para problemas económicos prolongados na Europa, enquanto as condições económicas nos EUA ainda são fortes. Além disso, o Banco Central Europeu tem definitivamente uma razão para reduzir ainda mais as taxas, e mesmo uma inflação mais elevada pode enfraquecer o euro, devido às más condições económicas (o que pode ser ainda pior, se o BCE abrandar a redução das taxas). Os spreads das obrigações e as expectativas da curva das taxas de juro estão a impulsionar a venda do EURUSD. No EURUSD, podemos ver uma formação de topo duplo com potencial para testar novamente a paridade a médio prazo. No entanto, subir acima do nível 1.04 - 1.05 pode sinalizar a inversão da tendência com o padrão técnico de cabeça e ombros invertidos (o chamado decote 1.043).  Fonte: xStation5  Fonte: xStation5

