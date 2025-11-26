Principais conclusões O AUD e o NZD são as moedas que mais valorizam em relação às outras moedas do G10.

O RBNZ reduziu a sua taxa oficial de juros para 2,25%, com estimativas de inflação mais baixas sugerindo o fim de um ciclo de flexibilização.

O IPC da Austrália surpreendeu novamente com uma alta, adiando as perspetivas de corte das taxas pelo RBA.

Divergência de políticas monetárias impulsiona NZD e AUD nos mercados cambiais A moeda neozelandesa e australiana estão a dominar a sessão cambial de hoje, em resposta às novas perspetivas de política monetária na região. Os bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia enfrentam dinâmicas de inflação muito diferentes, mas os últimos dados do IPC australiano, juntamente com o tom da decisão do Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ), reforçaram as expectativas hawkish em ambas as economias. O NZD lidera os ganhos no G10 hoje, fortalecendo-se cerca de 1% em relação ao dólar e ao euro, apesar do corte nas taxas de juro na Nova Zelândia, que reduziu a Taxa Oficial de Juros para 2,25%, o seu nível mais baixo em mais de três anos. O AUD também está a valorizar-se — com alta de 0,5% em relação ao dólar e 0,4% em relação ao euro — em reação a outro índice de inflação que superou as expectativas. Fonte: xStation5 Apesar do impulso de alta, o RSI permanece neutro, deixando espaço para mais alta em meio a mudanças nas expectativas em relação ao RBNZ. Mercado reajusta expectativas para inflação e política monetária na Nova Zelândia O ciclo de flexibilização iniciado em agosto de 2024 empurrou consistentemente o dólar neozelandês para uma tendência de queda, que se aprofundou em 2025 devido a uma desaceleração económica pronunciada. Embora as vendas a retalho tenham recuperado fortemente no segundo trimestre (+2,3% em relação ao ano anterior), isso foi impulsionado em grande parte por efeitos de base após quedas do segundo trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024. A principal preocupação passou a ser o desemprego, que está no seu nível mais alto desde 2016 (5,3%) e está a contribuir para um aumento da emigração, especialmente entre os jovens em idade ativa. A redução das taxas de juro hoje na Nova Zelândia estava bem precificada, mas as expectativas do mercado ajustaram-se às previsões de inflação revistas pelo RBNZ. O banco central projeta que a inflação volte a cerca de 2% em meados de 2026, um alívio significativo em comparação com a última leitura de 3%. A redução das preocupações com o cumprimento da meta de inflação (faixa de 1% a 3%) no médio prazo, combinada com o tom neutro do governador Hawkesby (“todas as opções estão em aberto”), foi interpretada como um possível fim da flexibilização agressiva, proporcionando um apoio há muito esperado para o NZD. Fonte: Reserve Bank of New Zealand, Bloomberg Financial LP Dado o nível atual do IPC, o RBNZ parece estar a agir preventivamente para evitar uma desaceleração económica ainda maior na Nova Zelândia. Inflação acima do previsto aumenta pressão sobre a política monetária australiana Os ganhos do AUD, por sua vez, decorrem de mais um resultado mensal de inflação acima do esperado. O IPC acelerou inesperadamente de 3,6% para 3,8%, com a medida ajustada, que exclui os preços mais voláteis dos combustíveis e da energia, subindo de 3,2% para 3,3%. O RBA interrompeu o seu ciclo de flexibilização em agosto, em 3,6%, sugerindo que a taxa real negativa, combinada com uma inflação acima das projeções do RBA, atrasa ainda mais as perspetivas de cortes nas taxas na Austrália. Fonte: National Statistical Offices, Bloomberg Financial LP O diferencial de rendimento entre a Austrália e os EUA para títulos com prazo de 10 anos está no seu nível mais elevado desde junho de 2022.

