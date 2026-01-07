Resumo do dia: Alphabet melhora sentimento em Wall Street 🗽Petróleo, metais e cripto caem

Mercados europeus mistos: o DAX da Alemanha ganhou mais de 0,9%, enquanto o FTSE do Reino Unido caiu quase 0,7%. O CAC40 da França fechou estável, e o WIG20 da Polónia liderou a região, com alta de mais de 1,6% no dia e quase 3,5% desde o início de 2026, sinalizando esperanças de encerramento da guerra na Ucrânia este ano.

Ações dos EUA em alta, mas de forma desigual: o S&P 500 registou um pequeno ganho, o Nasdaq subiu quase 0,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu mais de 0,5%. As ações de software e BigTech lideram os ganhos, com a Alphabet (GOOGL.US) a subir 3% devido ao otimismo em torno da Waymo (audiência em Washington sobre condução autónoma), TorchTPU e desenvolvimentos de IA Gemini 3.

Destaques da Alphabet e da tecnologia: A Google poderá beneficiar dos planos dos EUA para acelerar a implantação de veículos autónomos. Apesar das novas restrições da China aos chips Nvidia H200, as ações da Nvidia permanecem perto dos 190 dólares, com uma ligeira descida. A Intel registou ganhos com a notícia de um produto focado em jogos, enquanto a Eli Lilly subiu para perto dos máximos históricos após a aquisição da Ventyx Biosciences. Dados económicos dos EUA: as vagas de emprego JOLTS caíram para 7,14 milhões contra 7,64 milhões previstos, as encomendas de manufatura caíram -1,2%, os serviços ISM ficaram mais fortes em 52 contra 49 esperados e o emprego privado ADP aumentou em 41 mil contra 50 mil previstos. No geral, os dados apoiam uma postura relativamente dovish do Fed no início de 2026. Mercados petrolíferos: O petróleo bruto caiu abaixo dos 60 dólares por barril depois de a EIA ter reportado um forte aumento das reservas de gasolina, compensando a diminuição das stocks de petróleo bruto, destacando os riscos de uma procura fraca e de uma oferta abundante. Matérias-primas agrícolas: O milho, a soja e o trigo recuperaram dos mínimos recentes, apoiados pela compra de fundos de matérias-primas, pelas condições de seca nas planícies dos EUA, pelas tensões geopolíticas na região do Mar Negro e pelas importações chinesas previstas. Metais preciosos: O ouro caiu quase 1%, a prata caiu quase 5% e a platina caiu 6%. A estrutura CFTC CoT favorece o ouro em relação à prata, embora a alta alavancagem e o interesse aberto possam alimentar a volatilidade de curto prazo. Criptomoedas: O Bitcoin perdeu impulso, caindo para US$ 91 mil, sem conseguir romper o nível de resistência gama de US$ 95 mil, apesar dos influxos recordes de ETF à vista nos EUA. Notas geopolíticas: A Rússia acusou os EUA de apreender ilegalmente um petroleiro. Os EUA estão a negociar com a Venezuela sobre potenciais investimentos em petróleo e vão reunir-se com a Dinamarca e a Gronelândia sobre o controlo estratégico das ilhas. Trump reafirmou a solidariedade da NATO, mas destacou as diferenças de opinião e as iniciativas militares dos EUA.



