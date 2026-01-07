Os mercados aguardam ansiosamente uma série de divulgações macroeconómicas programadas que irão moldar as expectativas para o relatório de emprego dos EUA (NFP) na sexta-feira. Nos EUA, a atenção centra-se tanto na variação do emprego privado da ADP como nas vagas de emprego da JOLTS. Os investidores esperam que os dados indiquem uma estabilização do mercado de trabalho após os recentes cortes nas taxas de juro da Fed, embora a procura por novas contratações deva permanecer moderada. O calendário está repleto de dados do ISM sobre a atividade de serviços e novas encomendas de manufatura. Na Europa, além das vendas a retalho alemãs, serão publicados os dados de emprego alemães, o PMI de construção do Reino Unido e a leitura preliminar da inflação da zona euro para dezembro. Espera-se que a abundância de relatórios provoque uma volatilidade moderada nos mercados cambiais e nos índices locais. Calendário económico para hoje (todos os horários em GMT): 07:00, Alemanha – Vendas a retalho para novembro: Vendas a retalho alemãs: real 1,1% YoY; anterior 2,1% YoY

Vendas a retalho alemãs: real -0,6% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior 0,3% MoM 08:55, Alemanha – Dados de emprego para dezembro: Variação do desemprego na Alemanha: previsão 5 mil; anterior 1 mil

Taxa de desemprego na Alemanha: previsão 6,3%; anterior 6,3%

Desemprego na Alemanha: anterior 2,973 milhões

Desemprego na Alemanha n.s.a.: anterior 2,885 milhões 09:30, Reino Unido – Dados do PMI para dezembro: PMI da construção da S&P Global: previsão 42,4; anterior 39,4 09:30, Reino Unido – Retirada de capital imobiliário: previsão -8,7 mil milhões em relação ao trimestre anterior; anterior -16,1 mil milhões em relação ao trimestre anterior 10:00, Zona Euro – Dados da inflação para dezembro: IPC: anterior -0,3% em relação ao mês anterior

IPC: previsão de 2,0% YoY; anterior 2,1% YoY

IHPC ex-energia e alimentos: anterior -0,4% MoM

IHPC ex-energia e alimentos: previsão de 2,4% YoY; anterior 2,4% YoY

IPC subjacente: previsão de 2,4% YoY; anterior 2,4% YoY

IPC subjacente: anterior -0,5% MoM 10:30, Alemanha – Leilão de títulos do Tesouro a 10 anos: anterior 2,670% 13:15, EUA – Dados de emprego para dezembro: Variação do emprego não agrícola ADP: previsão 49 mil; anterior -32 mil 15:00, Canadá – Dados do PMI para dezembro: PMI Ivey: previsão 49,5; anterior 48,4 15h00, EUA – Dados do ISM para dezembro: Preços não industriais do ISM: anterior 65,4

PMI não industrial do ISM: previsão 52,2; anterior 52,6

Novas encomendas não industriais do ISM: anterior 52,9

Emprego não industrial do ISM: anterior 48,9

Atividade empresarial não industrial do ISM: anterior 54,5 15h00, EUA – Bens duráveis para outubro: Encomendas às fábricas, excluindo transportes: anterior 0,2% em relação ao mês anterior

Encomendas às fábricas: previsão -1,1% em relação ao mês anterior; anterior 0,2% em relação ao mês anterior

Bens duráveis, excluindo transportes: anterior 0,2% em relação ao mês anterior

Bens duráveis, excluindo defesa: previsão -1,5% em relação ao mês anterior; anterior -1,5% em relação ao mês anterior 15:00, Canadá – PMI Ivey n.s.a.: anterior 44,5 15:00, EUA – Vagas de emprego JOLTS para novembro: previsão 7,610 milhões; anterior 7,670 milhões 15:30, EUA – Dados da EIA: Inventários semanal de destilados da EIA: anterior 4,977 milhões

Taxas de Utilização Semanal das Refinarias da EIA: anterior 0,1% WoW

Reservas de Óleo para Aquecimento: anterior 0,134 milhões

Produção de Gasolina: anterior -0,352 milhões

Produção de Combustível Destilado: anterior -0,076 milhões

Importações de petróleo bruto: anterior -0,957 milhões

Produção de petróleo bruto das refinarias da EIA: anterior 0,071 milhões WoW

Reservas de petróleo bruto: previsão -1,200 milhões; anterior -1,934 milhões

Reservas de gasolina: anterior 5,845 milhões

Reservas de petróleo bruto de Cushing: anterior 0,543 milhões 21:10, EUA – Declaração do membro do FOMC, Bowman 00:30 (dia seguinte), Austrália – Balança comercial de novembro: Importações: anterior 2,0% em relação ao mês anterior

Exportações: anterior 3,4% em relação ao mês anterior

Balança comercial: previsão 5,550 mil milhões; anterior 4,385 mil milhões

