Os futuros do petróleo (OIL) estão em queda hoje, refletindo uma combinação de desenvolvimentos importantes no mercado; os preços do petróleo brent no acumulado do ano caíram mais de 15%. Em primeiro lugar, fontes indicam um risco limitado de um ataque direto dos EUA à Venezuela, embora não descartem tal ação no futuro. Em segundo lugar, a Arábia Saudita reduziu os preços de exportação de petróleo para a Ásia, enquanto a OPEP aumentou ligeiramente a produção, levantando preocupações sobre um potencial excesso de oferta recorde em 2026. Anteriormente, o presidente Donald Trump afirmou que o seu objetivo é reduzir os preços da gasolina nos EUA para US$ 2 por galão.

EUA descartam ataques terrestres na Venezuela — por enquanto

Autoridades do governo Trump informaram ao Congresso na quarta-feira que os Estados Unidos não planeiam atualmente ataques terrestres na Venezuela e não têm justificativa legal para tais operações, de acordo com fontes familiarizadas com a reunião.

A reunião contou com a presença do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário de Defesa Pete Hegseth e de um representante do Gabinete de Assessoria Jurídica da Casa Branca (OLC).

O parecer jurídico do Departamento de Justiça que permite ataques a embarcações suspeitas de contrabando de drogas no mar não abrange ataques a alvos terrestres na Venezuela ou em outros países da região.



No entanto, o governo planeia solicitar um novo parecer jurídico que poderia permitir uma ação militar limitada sem a aprovação do Congresso, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada.



Desde setembro, as Forças Armadas dos EUA realizaram 16 ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico oriental , resultando em pelo menos 67 mortes .



no , resultando em . Essas operações são baseadas em informações de inteligência que ligam as embarcações a 24 cartéis e organizações criminosas latino-americanas .



. O senador Mark Warner reconheceu a força das capacidades de inteligência dos EUA, mas questionou o uso de força letal em vez dos procedimentos de interdição normalmente empregados pela Guarda Costeira.



reconheceu a força das capacidades de inteligência dos EUA, mas questionou o em vez dos normalmente empregados pela Guarda Costeira. Outros legisladores, incluindo Gregory Meeks, levantaram preocupações sobre a legalidade das operações e a falta de provas apresentadas que liguem diretamente os alvos ao tráfico de drogas.



Funcionários do governo insistem que cada ataque segue um processo de inteligência minucioso e em várias etapas e enfatizam que a atual presença militar dos EUA no Caribe, incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Ford, apoia operações de combate ao narcotráfico e de reconhecimento, e não preparativos para ataques diretos ao território venezuelano.

O Senado dos EUA deve votar hoje uma Resolução de Poderes de Guerra que visa bloquear ações militares não autorizadas na Venezuela. A proposta, apresentada pelo senador Tim Kaine (D-Virgínia) e co-patrocinada por 15 legisladores de ambos os partidos, pede o fim do uso das forças armadas dos EUA contra a Venezuela, a menos que o Congresso autorize formalmente uma ação militar ou declare guerra.

Arábia Saudita reduz preços do petróleo para a Ásia para o nível mais baixo em 11 meses

A Saudi Aramco reduziu o preço de dezembro do seu principal petróleo bruto Arab Light para compradores asiáticos em $1,20 por barril , fixando-o em um prémio de $ 1 em relação ao índice de referência regional — o nível mais baixo em 11 meses .



reduziu o preço de dezembro do seu principal para compradores asiáticos em , fixando-o em um em relação ao índice de referência regional — o . O corte segue a decisão da OPEP+ de suspender os aumentos de produção planejados para o primeiro trimestre de 2026, refletindo cautela em meio a sinais de excesso de oferta.



A Arábia Saudita e outros produtores importantes suspenderam temporariamente aumentos adicionais de produção após um aumento modesto em dezembro, citando uma demanda sazonal mais fraca e o impacto das sanções dos EUA às exportações de petróleo da Rússia.

A Aramco também reduziu os preços dos tipos Medium e Heavy em $1,40 por barril, e dos tipos Super Light e Extra Light em $1,20 para clientes asiáticos. Os preços para compradores norte-americanos foram reduzidos em $0,50 por barril, enquanto os preços europeus e mediterrâneos permaneceram inalterados.

Produção da OPEP aumenta ligeiramente em outubro

De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, a OPEP aumentou a produção de petróleo bruto em 50 000 barris por dia em outubro, atingindo 29,07 milhões de barris por dia. O aumento da produção da Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait foi parcialmente compensado pelas quedas na Líbia e Venezuela, que juntas reduziram a produção em cerca de 120 000 barris por dia.

O mês marcou a primeira fase de uma restauração gradual do abastecimento ao abrigo do acordo da OPEP+ , com a Arábia Saudita e os seus principais aliados a continuarem a retomar 1,65 milhões de barris por dia de produção anteriormente interrompida desde 2023.



ao abrigo do , com a Arábia Saudita e os seus principais aliados a continuarem a retomar de produção anteriormente interrompida desde 2023. No início deste ano, Riade surpreendeu os mercados ao retomar 2,2 milhões de barris por dia de produção , numa tentativa de recuperar quota de mercado , contribuindo para uma queda de 14% nos preços do Brent até agora este ano.



, numa tentativa de , contribuindo para uma até agora este ano. A Agência Internacional de Energia (AIE) alerta agora para um potencial excedente recorde em 2026. Os membros da OPEP+ concordaram na semana passada que, após o aumento de dezembro, irão suspender novos aumentos no primeiro trimestre de 2026, em resposta ao enfraquecimento das condições do mercado. Só a Arábia Saudita aumentou a produção em 40 000 barris por dia em outubro, atingindo uma média de 10,02 milhões de barris por dia.

A próxima reunião dos membros da OPEP+ envolvidos nos ajustes de produção está marcada para 30 de novembro, juntamente com uma sessão completa da OPEP+ com 22 nações para delinear a estratégia para 2026. Hoje, os futuros do petróleo bruto caíram quase 1%, sendo negociados a cerca de 63 dólares por barril.

A produção de petróleo bruto dos EUA começou a diminuir ligeiramente, embora isso seja compensado pelo aumento da produção da OPEP e pelos stocks globais adequados. Fonte: xStation5,

