O próximo “Dia da Libertação” de Trump está a empurrar o ouro para níveis recorde🔔

O Presidente Trump planeia apresentar um vasto conjunto de novas tarifas a 2 de abril, num dia a que chamou o “Dia da Libertação” dos EUA.

A incerteza em torno deste evento está a alimentar o sell-off de hoje no mercado de ações e as subidas no ouro.

O ouro está a subir +1,23%, atingindo os $3120 por onça, com a incerteza do mercado financeiro a atingir níveis recorde. Os ganhos de hoje não se limitam ao ouro - outros metais preciosos também estão a subir, incluindo a prata (+0,10%), paládio (+0,66%) e platina (+1,10%). A incerteza do mercado também está a ser impulsionada por um nível recorde de baixa do sentimento do consumidor nos EUA, agora comparável aos níveis observados durante a crise financeira de 2008. Além disso, os últimos dados sobre a inflação PCE foram mais elevados do que o esperado. Esta combinação levou os investidores a voltarem a vender ações e a fugirem para ativos de refúgio.





O ouro está mesmo a entrar numa fase de crescimento parabólico, ultrapassando a barreira dos $3100 por onça, hoje. Os preços do ouro estão agora a aproximar-se do limite superior do canal ascendente, que tem repetidamente servido como uma área eficaz de tomada de lucro. Fonte: xStation 5

A volatilidade do mercado de hoje, após o fim de semana, pode resultar de entrevistas dadas por Donald Trump. No domingo, ele disse aos repórteres a bordo do Air Force One que as novas tarifas de retaliação que ele anunciará esta semana serão aplicadas a todos os países, não apenas a um grupo selecionado. Segundo as notícias, Trump está a pressionar os seus conselheiros para adotarem uma abordagem mais agressiva em relação às tarifas, preparando-se para uma escalada da guerra comercial global. Além disso, no dia anterior, sábado, Trump disse que iria considerar a imposição de “tarifas secundárias” sobre o petróleo russo se a Rússia impedir o estabelecimento da paz na Ucrânia. Estas tarifas puniriam aqueles que compram petróleo russo, limitando o seu acesso aos mercados dos EUA ou impondo tarifas até 50%.

O risco de escalada no conflito petrolífero está a apoiar os preços do OIL.WIT hoje (+1,00%).