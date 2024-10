O que esperar da decisão do BoJ❓

O corte dovish das taxas de juro nos EUA abalou o estado de espírito da economia mundial. Embora os mercados monetários tenham apostado justamente num corte mais decisivo de 50 pontos base, os economistas inquiridos pela Bloomberg foram contra todas as probabilidades, optando na sua grande maioria por um corte normal de 25 pontos base. Com a tensão parcialmente libertada nos EUA, todas as atenções se voltam para o Banco do Japão, que deverá anunciar a sua política amanhã.

O que esperar do BoJ?

Espera-se que o Banco do Japão deixe a sua taxa de política inalterada, com uma taxa-alvo a permanecer no seu nível atual de 0,25%. O mercado monetário está atualmente confiante de que o BoJ permanecerá no caminho certo com as suas taxas actuais, deixando quase nenhum espaço para qualquer mudança na política.

Os mercados monetários estão a avaliar em 1% a possibilidade de um corte nas taxas, o que praticamente indica que não haverá alterações de política na próxima reunião. Fonte: xStation5

Ueda não tão hawkish

Um aumento inesperado da taxa de juro no Japão causou uma ansiedade generalizada nos mercados financeiros, devido à forte mudança na direção da política monetária no Japão e nos EUA. Enquanto os dados laborais de julho exerceram uma pressão significativa sobre a Fed para reduzir as taxas de juro de forma mais agressiva, Ueda do BoJ sublinhou a disponibilidade do banco central para aumentar as taxas de juro, se a inflação continuar a subir. No entanto, apesar de o IPC de julho ter ficado ligeiramente acima das expectativas (2,74%, exp.: 2,7%, anterior: 2,85%), existe um consenso firme de que o BoJ irá adiar potenciais ajustamentos para o início do ano, uma vez que pretende ver primeiro os efeitos da recente subida de 0,15 pb.

A taxa de juro no Japão está no seu máximo de 16 anos. A política monetária do BoJ já reduziu a inflação dos seus picos recentes, enquanto as próximas leituras do IPC continuam a ser cruciais para ajustamentos adicionais da política. Fonte: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

Neste momento, o mercado está a prever que o BoJ aumente as taxas de juro em 22 pontos base nos próximos 12 meses. Isto significa que as taxas de juro efectivas permanecerão na região dos 0,25% a curto prazo. Esta situação poderá resultar numa nova pressão descendente sobre o iene a longo prazo contra os bancos (e as moedas que representam) que mantêm políticas “mais hawkish”. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

USDJPY ganha apesar do corte de 50 pb da Fed

As expectativas moderadas em relação à política do BoJ ajudaram o dólar a ganhar face ao iene, enquanto se apreciava em relação a todas as outras moedas principais. Poderíamos esperar uma reversão potencial em torno da taxa de 143-143,100, uma vez que a decisão do banco central do Japão se afunda e os dados do CPI definem o clima para o próximo mês.

De um ponto de vista técnico, no entanto, o par USDJPY permanece continuamente numa tendência dinâmica de baixa, como evidenciado pelas médias móveis inclinadas para baixo. Fonte: xStation5