O que podemos esperar da decisão do BoC❓

📉CAD desvaloriza antes de decisão do BoC O Banco do Canadá (BdC) deverá reduzir as taxas de juro pela terceira reunião consecutiva. As preocupações com a inflação na economia canadiana estão a desvanecer-se e os funcionários do BdC estão cada vez mais atentos ao enfraquecimento do mercado de trabalho. Pontos-chave da decisão de hoje do BdC: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A decisão dos banqueiros será anunciada às 14:45h. Está prevista uma conferência de imprensa com o Governador do BdC, Macklem, às 15:30h BST.

O corte da taxa de 25 pontos base foi totalmente avaliado pelo mercado. Existe uma probabilidade de 17% de um corte de 50 pontos base nas taxas.

Com esta avaliação do mercado, a materialização de um cenário de corte de 25 pontos + indicações de uma posição mais conservadora por parte dos banqueiros poderia fortalecer o dólar canadiano apesar do corte

Até ao final deste ano, o mercado estima que os cortes nas taxas ascenderão a um total de 81pb (para comparação, nos EUA são 104pb, no Reino Unido 43pb, na zona euro 61pb e na Suíça 53pb)

Os economistas inquiridos pela Bloomberg prevêem que o Banco do Canadá baixe as taxas em um quarto de ponto percentual em cada uma das próximas cinco reuniões e que a taxa de referência desça para 3% em meados de 2025. Isto colocá-la-ia no chamado intervalo neutro do banco, um nível estimado em que as taxas de juro não abrandam nem estimulam a economia. Fonte: Bloomberg Financial LP Ambiente macro Em junho, o Governador do BoC, Macklem, tornou-se o primeiro banqueiro central do Grupo dos Sete a flexibilizar a política monetária. As autoridades indicaram que é “razoável” esperar novos cortes se os aumentos anuais dos preços continuarem a abrandar. A inflação tem estado dentro do intervalo de controlo do banco de 1% a 3% há sete meses, tendo atingido 2,5% em julho. As medidas fundamentais da economia também estão a abrandar, colocando pressão sobre a flexibilização das condições monetárias na economia. Fonte: XTB A taxa de desemprego subiu de 5% no início do ano passado para 6,4%. Fonte: XTB Os consumidores canadianos estão a sentir os efeitos do aumento dos custos dos empréstimos e o consumo das famílias por pessoa continua baixo. Fonte: XTB O banco confirmou que está a começar a concentrar-se mais nos riscos de abrandamento da economia. Também se tornou claro desde julho que a Reserva Federal irá em breve reduzir as taxas de juro. Isto deverá ajudar a dissipar as preocupações de que o Macklem ultrapasse demasiado depressa o maior parceiro comercial do Canadá, um cenário que poderia pressionar o dólar canadiano. A economia canadiana cresceu a uma taxa anual de 2,1% no segundo trimestre, mas a maior parte do crescimento foi impulsionado pelas despesas do governo, e os primeiros sinais sugerem que irá abrandar no terceiro trimestre. USDCAD: Após a tendência de baixa que começou no início de agosto, houve uma recuperação que interrompeu as quedas na zona de 1,34355. A médio prazo, parece que a tendência geral de subida não foi quebrada. O ponto de controlo mais importante, que pode indicar o domínio dos compradores ou dos vendedores, pode ser a zona de intersecção das médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 períodos. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.