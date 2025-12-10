USDA reduz inventários e relatório WASDE aponta aperto no milho Ontem, às 17h GMT, o USDA divulgou o relatório WASDE, o que aumentou a volatilidade nos mercados de commodities agrícolas. Apesar de uma recuperação de curta duração nos futuros do milho, os preços rapidamente perderam esses ganhos, enquanto os USDA reduz inventários e relatório WASDE aponta aperto no milhofuturos do trigo continuaram a sua tendência de queda. O USDA reduziu os inventários finais de milho dos EUA de forma mais acentuada do que o consenso do mercado esperava, embora o número ainda estivesse dentro da faixa prevista pela Dow Jones. Isso não foi uma surpresa, mas sinaliza uma melhora modesta após um ano dominado por pressões baixistas do lado da oferta. Os inventários finais de soja e trigo dos EUA permaneceram inalterados, com o USDA mantendo os balanços estáveis até o final do ano. Resumo do WASDE Os inventários globais de milho também foram reduzidos mais do que o mercado previa, confirmando uma tendência de aperto nos fundamentos, tanto globalmente quanto nos Estados Unidos. Isso fornece um sinal importante e moderadamente positivo para o lado da demanda.



Os inventários mundiais de trigo aumentaram em aproximadamente 3 milhões de toneladas, refletindo uma maior produção na Argentina, Canadá e União Europeia. O mercado de trigo continua a enfrentar uma pressão persistente do lado da oferta.



As exportações de milho dos EUA aumentaram em 125 milhões de bushels, um dos principais componentes do relatório. Os dados de inspeção de exportação apontam para uma procura externa excepcionalmente forte, e os volumes de embarque de setembro a novembro podem exceder 800 milhões de bushels. Isso marcaria o ritmo mais forte desde 2007.



Os inventários finais de milho dos EUA foram reduzidos para 2,0 mil milhões de bushels devido ao aumento do consumo interno. Não foram introduzidas alterações na produção, indicando um aperto clássico impulsionado pela procura.



O USDA não fez ajustes nos rendimentos ou na produção de milho ou soja dos EUA. Isso está em linha com o padrão típico do relatório WASDE final do ano, no qual as previsões de produção raramente são revistas.



Os balanços da soja e do trigo dos EUA permaneceram estáveis. Em termos globais, os inventários de soja aumentaram ligeiramente, enquanto os inventários de trigo tiveram um aumento mais pronunciado.



As reações do mercado foram moderadas. Os participantes observaram que o relatório não trouxe grandes surpresas, o que, no ambiente atual, é frequentemente interpretado como um sinal positivo para os produtores e participantes do mercado.



A atenção agora se volta para as revisões de janeiro, com as expectativas apontando cada vez mais para um possível ajuste para baixo na produção dos EUA para a temporada de 2025. Se confirmado, isso pode apoiar os preços dos grãos da colheita antiga.



As condições climáticas na América do Sul continuam sendo um fator-chave, pois tradicionalmente desempenham um papel crucial na direção do mercado. O mercado também está monitorando possíveis novas compras de exportação da China, particularmente de soja.



Os futuros da soja continuam sob pressão técnica, caminhando para completar um padrão clássico de cabeça e ombros. No entanto, os preços mais baixos aumentam a probabilidade de compras oportunistas de importação.



O milho e o trigo continuam fracos, aguardando o próximo catalisador do mercado, que pode surgir com a divulgação dos dados de janeiro ou com a mudança dos padrões climáticos nas principais regiões produtoras. Trigo e Milho (H1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

