O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessen, comentou hoje a economia dos EUA e as tarifas. Veja aqui o resumo. O presidente do México, Sheinbaum, comentou que o país está perto do “acordo” com os EUA até à próxima terça-feira. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent Vou apresentar uma lista de indústrias que precisam de ter cadeias de abastecimento seguras, incluindo chips e medicamentos.

Os fundos da Austrália têm um estatuto preferencial junto do CFIUS. Defendo um rácio de 3% do défice orçamental em relação ao PIB.

A regulamentação bancária empurrou os empréstimos para um sistema financeiro não regulamentado, mas não vê qualquer problema de estabilidade.

O meu objetivo é reduzir a despesa e flexibilizar a política monetária ao mesmo tempo.

Os empregos públicos não geram um crescimento real dos salários a longo prazo.

Trump quer diversificar o abastecimento e a transformação de minerais essenciais e a Austrália pode desempenhar um papel importante.

Questionado sobre as relações comerciais com a Austrália, Bessent afirmou: “Até agora, tudo bem”.

Na análise das tarifas recíprocas, examinaremos as barreiras não pautais e as políticas monetárias da China.

A China precisa realmente de mais consumo (...) É provável que a China continue a aumentar os seus desequilíbrios económicos.

O plano de endividamento do Estado está bem posicionado durante vários trimestres.

Os prémios a prazo deverão diminuir à medida que o mercado ganhar confiança no perfil orçamental a longo prazo do governo dos EUA.

Estou a prestar especial atenção ao rendimento do tesouro a 10 anos, pois acredito que as políticas de Trump deverão reduzi-lo.

As tarifas são uma importante fonte de receitas e podem ajudar a gerir os desequilíbrios noutras economias.

As tarifas são a componente essencial da estratégia e podem aumentar a capacidade industrial dos EUA.

Temos de transferir o crescimento económico do governo para o sector privado.

Os dados dos EUA sugerem que a saúde financeira está concentrada no topo do espetro económico.

A economia dos EUA é frágil por baixo devido aos gastos excessivos da administração Biden. Presidente Sheinbaum do México Não se registaram conflitos comerciais com os EUA que pudessem fazer descarrilar um possível acordo antes do prazo para a aplicação de tarifas na próxima semana.

O meu plano B continua em vigor no caso de o governo dos EUA impor tarifas aos produtos mexicanos na próxima semana. O meu objetivo é fechar um acordo pautal com os EUA até à próxima terça-feira.

O meu governo continua a dialogar com o governo dos EUA sobre segurança e comércio, faltando uma semana para o fim do prazo da pausa tarifária. Diretor Executivo do BofA, Moynihan O crédito privado não foi testado em tempos de stress.

O BofA não prevê mais cortes nas taxas este ano, nem no próximo.

Os regulamentos não devem oscilar com as administrações dos EUA. O índice do dólar americano (USDIDX) recuperou após perdas, alimentado por uma leitura de fevereiro da confiança dos consumidores americanos inferior à esperada. Fonte: xStation5

