OIL.WTI cai 1.5% abaixo dos 70$, o furacão Rafael enfraquece e torna-se uma tempestade tropical

O petróleo bruto WTI (OIL.WTI) estabeleceu-se abaixo dos 70 dólares por barril na segunda-feira, com uma avaliação do furacão Rafael, que causou apenas cerca de 27% da capacidade de produção do Golfo do México, rebaixado pelo NHC para uma tempestade tropical improvável de causar danos significativos à produção de petróleo. A aumentar a pressão sobre o petróleo está o regresso cada vez mais generalizado do sentimento pessimista em torno da economia da China, onde o crescimento da inflação do IPC desapontou, sinalizando um risco persistente de deflação; os preços no produtor (PPI) em outubro caíram 2,9% y/y contra -2,5% das previsões.

É pouco provável que o provável estímulo, avaliado em cerca de 1,4 biliões de dólares, resulte numa mudança radical da procura de petróleo, com as importações de crude a permanecerem baixas. Os analistas do ANZ Research acreditam que o mercado irá agora concentrar-se na reunião de dezembro do Politburo e da Conferência Económica Central. Se a situação da economia não registar uma melhoria significativa até lá, talvez sejam implementadas medidas de estímulo mais diretas, melhorando o consumo

O Pepperstone Group acredita que o “equilíbrio” do mercado é atualmente o nível de $70 por barril de WTI, e a estes níveis o petróleo “sente-se confortável”. Por outro lado, embora os dados macro da China não sejam animadores, a Vitol salientou que a China continua a impulsionar o crescimento da procura global de petróleo graças à indústria petroquímica, que deverá “substituir” os transportes como principal fonte de crescimento nos próximos anos.

O Standard Chartered espera que a produção petrolífera dos EUA não acelere durante o mandato de Trump e deverá ser moderada. As possíveis tarifas sobre o mercado do aço (um componente importante das infra-estruturas de perfuração) e o calendário para o desenvolvimento de terrenos federais deverão limitar qualquer aumento significativo da produção dos EUA. Todos estes, no entanto, são fatores de médio prazo que o mercado petrolífero não valoriza necessariamente hoje. Atualmente, a dinâmica do petróleo parece menos otimista; o mercado parece estar parcialmente a "avaliar" o cenário de uma interrupção dos combates na Ucrânia e, pelo menos a curto prazo, de um abrandamento gradual dos conflitos no Médio Oriente.

