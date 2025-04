OIL.WTI desceu mais de 6%🚨

O sell-off continua após a rápida resposta da China às tarifas anunciadas na quarta-feira📌 O sentimento de Wall Street continua extremamente negativo depois de a China ter anunciado uma tarifa de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos. Os CFDs sobre os índices dos EUA já estão a registar uma venda de vários pontos percentuais, com o US500 a cair 2,80%, o US100 a cair 3,10% e o US2000 a registar um recorde de 4,30%. O petróleo está a cair ainda mais devido aos receios de um abrandamento global do comércio. A rápida resposta retaliatória da China aumentou os receios de uma recessão nos EUA e de uma guerra comercial global. Na quarta-feira, Trump anunciou uma vasta gama de tarifas para todos os parceiros comerciais, aumentando o nível médio das tarifas dos EUA para mais de 20% - o nível mais elevado em mais de 100 anos. Durante o discurso do presidente, o principal argumento foi a introdução de tarifas de retaliação, que restaurariam o equilíbrio do comércio. No entanto, o nível das taxas e a forma como foram determinadas foram altamente questionados em comentários posteriores de especialistas. No entanto, a reação de hoje da China, que surgiu apenas dois dias depois, elimina a possibilidade de uma nova escalada e aumenta, com razão, as preocupações dos investidores quanto à escalada do conflito. É possível que outros parceiros dos EUA sigam o exemplo da China. Por exemplo, a União Europeia já está a planear tarifas de retaliação se as conversações bilaterais não correrem como esperado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Atualmente, o mercado prevê 50% de probabilidades de a primeira redução das taxas de juro ocorrer em maio e quase 5 reduções totais em todo o ano de 2025. Fonte: Bloomberg Finance L.P. As quedas também não estão a passar ao lado dos mercados europeus. Atualmente, os contratos baseados no DAX alemão e no WIG20 polaco estão a perder quase 4,5%. Fonte: xStaiion PETRÓLEO Os preços do petróleo WTI e BRENT estão a registar quedas monstruosas devido à decisão da China de impor tarifas de retaliação de 34% aos EUA. Os preços do petróleo WTI estão a cair para os níveis mais baixos desde agosto de 2021. Fonte: xStation Como tal, as atuais reduções de preços da matéria-prima estão a atingir a sua maior magnitude desde 2022. Fonte: XTB

