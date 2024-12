ON Semiconductor ganha 2,10% ao reforçar a sua cooperação com a Denso 🔔

A ON Semiconductor (ON.US) subiu hoje 2,10% para 68,13 dólares por ação, na sequência de notícias sobre o reforço da cooperação com a Denso Corp no desenvolvimento de tecnologia de condução autónoma e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).

Cooperação atual

As empresas trabalham em conjunto há mais de 10 anos. No âmbito desta colaboração, a ON Semiconductor fornece sensores automóveis de última geração baseados em tecnologias avançadas de semicondutores, melhorando a inteligência, a comunicação e a segurança globais do veículo. A Denso é o segundo maior fornecedor mundial de sistemas automóveis, o que a torna um interveniente importante no mercado.

Reforçar a parceria

Como parte da colaboração aprofundada, a Denso revelou planos para adquirir acções da ON Semiconductor através de transações de mercado aberto. O número alvo de ações ainda não foi oficialmente divulgado pelas empresas. Após a divulgação desta informação, as ações da ON Semiconductor ganharam inicialmente mais de 5% no início da sessão de negociação. No entanto, os ganhos foram ligeiramente reduzidos, e as acções estão atualmente a subir 2,10%.





A análise financeira da empresa indica fundamentos sólidos. A ação está relativamente subvalorizada em comparação com outras empresas de semicondutores. Os analistas continuam optimistas em relação à ON Semiconductor nos próximos trimestres. O Bank of America nomeou a empresa como a melhor escolha para 2025, citando a forte demanda por semicondutores dos setores automotivo e industrial no segundo semestre do ano, bem como os investimentos crescentes em inteligência artificial e recursos de data center.

Análise Gráfica (D1)

A ON Semiconductor está a ganhar mais de 2% hoje e está a recuperar de uma zona de apoio chave. Olhando para o gráfico de intervalo diário, podemos observar uma tendência de achatamento com acumulação de ações acima de US $ 66 por ação. Se uma rutura ocorrer a partir deste canal, um movimento significativo pode ser esperado, independentemente da direção.





Fonte: xStation 5