OPEP reduz as previsões para a procura, mas os preços do petróleo continuam a ser impulsionados pelas conversações entre os EUA-Irão

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) baixou as suas projecções para o crescimento da procura mundial de petróleo em 2025 e 2026, citando o impacto das tarifas dos EUA na economia mundial e no consumo de crude, no seu último relatório mensal publicado hoje. Perspectivas da procura revistas em baixa Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A OPEP prevê agora que a procura de petróleo aumente em 1,3 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 2026, uma revisão em baixa das suas estimativas anteriores de 1,45 mbpd e 1,43 mbpd, respetivamente. Apesar do ajustamento, o cartel mantém-se mais otimista do que outras instituições. A Agência Internacional da Energia (AIE) prevê um crescimento de 1,03 mbpd para 2025, enquanto a Administração da Informação sobre Energia dos EUA (AIE) reduziu a sua previsão para 900 000 bpd. A Goldman Sachs prevê um crescimento ainda mais modesto, de apenas 500 000 bpd. As revisões em baixa reflectem as perspectivas menos favoráveis para a expansão económica nas principais economias, num contexto de tensões comerciais persistentes, que ameaçam reduzir os fluxos comerciais globais e alimentar a incerteza, o que poderá reduzir o investimento das empresas. A produção da OPEP diminui A produção de petróleo bruto da OPEP caiu 78.000 bpd em março para 26,78 milhões de bpd. A produção do grupo mais alargado da OPEP+, que inclui aliados, também desceu 37.000 bpd para 41,02 milhões de bpd. No entanto, o cumprimento das quotas de produção continua a ser um desafio para alguns membros, com o Cazaquistão a aumentar a sua produção em 37.000 bpd para 1,852 milhões de bpd, significativamente acima do limite acordado. Vale a pena recordar que a OPEP+ deverá aumentar a produção em 138 000 bpd em abril e mais 400 000 bpd em maio. Reação do mercado e factores geopolíticos O sentimento do mercado petrolífero tem sido largamente negativo recentemente, particularmente após a decisão da OPEP e dos seus aliados de aumentar a produção. Os futuros do petróleo bruto Brent recuaram para cerca de 65 dólares por barril, com o WTI a ser negociado perto dos 62 dólares por barril. A escala inesperada do aumento de produção planeado para maio pesou ainda mais sobre os preços, alimentando preocupações de um excesso de oferta. Os analistas sugerem que a OPEP pode estar a utilizar a queda dos preços para pressionar os produtores não cumpridores a aderirem aos níveis de produção acordados. No entanto, o impacto persistente das tarifas dos EUA na economia global continua a injetar incerteza no mercado da energia. Por outro lado, os preços do petróleo estão a registar uma recuperação hoje, impulsionada principalmente pela melhoria do sentimento do mercado após novas indicações de isenções tarifárias de Washington. Curiosamente, os preços do petróleo desafiaram as implicações potencialmente pessimistas dos desenvolvimentos positivos nas conversações entre os EUA e o Irão relativamente a um acordo nuclear. Por outro lado, o acordo nuclear pode significar um menor risco na região e um foco na economia, em vez de questões políticas. O petróleo está a tentar prolongar a sua recuperação, embora alguns dos ganhos anteriores tenham sido reduzidos. O Brent está mais uma vez sendo negociado abaixo dos 50 dólares por barril.

Fonte: xStation5

