Oracle: Euforia após os resultados financeiros, empresa cresce 30%📈

A Oracle cativou o mercado com os seus resultados. Antes da abertura do mercado, a empresa registou um aumento de mais de 30%, gerando uma capitalização superior a 200 mil milhões de dólares. A empresa não atendeu às expectativas do mercado em relação ao EPS e às receitas, mas os detalhes do relatório revelam por que o mercado reagiu com tanta euforia. Após a Broadcom e a Alphabet, o mercado decidiu elevar a Oracle a outro ATH. A boa fase das empresas de tecnologia parece não ter fim. O consenso dos analistas previa um EPS de 1,48 dólares e receitas de 15 mil milhões de dólares. Ambos os indicadores ficaram abaixo das expectativas. Os números publicados foram 1,47 dólares de EPS e 14,9 mil milhões em lucros. Vale a pena lembrar que o mercado já havia contabilizado — principalmente sazonalmente — um declínio nos resultados em comparação com os números anteriores de 1,7 dólares e 15,9 mil milhões de dólares. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que levou o mercado a reagir de forma tão eufórica à avaliação da empresa? Embora as receitas totais tenham ficado abaixo das expectativas, o que se revelou importante para os investidores foi a sua estrutura. Principalmente: Crescimento das receitas de IaaS (Infraestrutura em nuvem): um aumento impressionante de 55% em relação ao ano anterior.

Crescimento das receitas provenientes de SaaS (aplicações em nuvem): um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa apresentou uma enorme carteira de encomendas, conhecida como RPO. Esta atingiu 455 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 359% em relação ao ano anterior! Esta enorme segurança nas receitas não só valida as elevadas avaliações da empresa, como também concretiza as previsões de crescimento mais otimistas. O interesse adicional dos acionistas foi atraído pela menção ao projeto «Stargate», um projeto no valor de 500 mil milhões de dólares, no qual a Oracle colabora com a OpenAI. Esta não é a única menção a cooperações lucrativas com gigantes da indústria. As receitas do «Multi-Cloud», ou seja, parcerias com a AWS, Google Cloud e Azure, aumentaram 15 vezes em relação ao ano anterior. Isto indica uma tendência interessante entre os líderes do setor, que parecem preferir a colaboração à concorrência. A empresa também surpreendeu positivamente com as suas despesas de investimento. Um aumento de 35 mil milhões em comparação com 25. Isto mostra que a empresa não pretende abrandar o seu ritmo de crescimento extremamente dinâmico. Analistas e comentadores concordam que este é um ponto de viragem estratégico e histórico na trajetória da empresa. A Oracle demonstrou que a sua transformação de líder em bases de dados para potência no campo da nuvem e bases de dados não só é possível, como já é uma realidade.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.