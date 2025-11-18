As ações da Home Depot (HD.US) estão a cair quase 4% após reportarem lucros no terceiro trimestre de 3,74 dólares por ação, ligeiramente abaixo do consenso dos analistas da Bloomberg de 3,84 dólares por ação e abaixo dos 3,78 dólares por ação do ano anterior, após também um relatório de lucros do segundo trimestre mais fraco do que o esperado. Nos últimos quatro trimestres, a empresa superou as estimativas consensuais de EPS apenas uma vez. A empresa líder no setor de móveis e equipamentos domésticos nos EUA registou receitas de US$ 41,35 bilhões no trimestre, apenas ligeiramente acima da estimativa do mercado de US$ 41 bilhões. As ações caíram 10% desde o início do ano e quase 25% desde a alta histórica.

Mais importante ainda, a empresa reduziu as suas previsões para o ano inteiro, citando o enfraquecimento dos consumidores norte-americanos, que estão a adiar projetos de reforma em casa devido aos preços historicamente altos de serviços e bens e à crescente incerteza em torno da situação da economia e do emprego.

O mercado imobiliário norte-americano continua lento, e a Home Depot espera que as vendas nas mesmas lojas para o ano inteiro sejam «ligeiramente positivas», enquanto anteriormente esperava um aumento de 1% para 2025. Agora, também se espera que os lucros para o ano inteiro caiam mais acentuadamente, com uma previsão de queda de 5% no lucro ajustado por ação, mais do que a queda de 2% projetada pela empresa neste verão, após o relatório do segundo trimestre. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 0,2% no total e apenas 0,1% nos EUA. O mercado esperava que as vendas nas mesmas lojas aumentassem cerca de 1,3% no terceiro trimestre, portanto, o número é realmente fraco. Para o mercado de ações em geral, esses lucros são um sinal de que a situação da economia dos EUA está, no mínimo, mista agora, não mais «sólida» nem «robusta», já que os preços historicamente altos e a pressão do crédito ainda «caro» exigem, mesmo que as folhas de pagamento estejam mais altas em relação ao ano anterior. xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.