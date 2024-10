Os fabricantes de chips caem devido às preocupações com as vendas do iPhone 16 📉

Os sinais perturbadores do mercado dos smartphones estão a fazer descer não só o preço das acções da Apple, que hoje perde mais de 3%, mas também a refletir-se nos preços das acções dos seus principais fornecedores. Os fabricantes de chips que fornecem a empresa estão hoje a registar fortes descontos.

As pré-encomendas preliminares do último iPhone mostram uma deterioração da procura em relação ao ano passado. Publicada pelo analista da indústria Ming-Chi Kuo, a estimativa de pré-encomendas para a série iPhone 16 é de cerca de 37 milhões de unidades (-12,7% em comparação com as pré-encomendas da série iPhone 15). O maior obstáculo aos resultados são os telemóveis das séries Pro e Pro Max, que se estima terem caído -27% e -16% em relação ao ano anterior, respetivamente.

Além disso, o tempo de espera estimado para o iPhone 16 Pro diminuiu quase 9 dias em comparação com o resultado do seu antecessor um ano antes, o que representa um declínio de quase 33%. Por um lado, isto poderia representar uma melhoria do lado da oferta de novos iPhones, mas com a atual situação do mercado, um arrefecimento da procura de produtos Apple é um cenário mais provável. Um dos factores que pode fazer abrandar a vontade dos clientes de comprar produtos Apple em pré-encomenda é o atraso na introdução da Apple Intelligence, que ainda não estará disponível no lançamento. Uma vez que a introdução da inteligência artificial era suposto ser uma das principais melhorias dos novos modelos, alguns clientes podem não sentir a necessidade de comprar um novo modelo mais cedo por agora e preferir esperar pela introdução da nova tecnologia.

As preocupações com a procura de produtos Apple estão a afetar os preços das acções dos seus fornecedores. A Broadcom (AVGO.US), que é responsável pela produção dos chips que recebem as frequências 5G nos novos iPhones, está perdendo -2,6% hoje. A Cirrus Logic (CRUS.US), cujas peças são usadas nas câmaras dos iPhones mais recentes, também está a perder, caindo mais de 6,6%. Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) e Micron (MU.US) (-5%) também registam fortes quedas.

Gráfico da Broadcom (D1)

O preço das acções da Broadcom, após fortes ganhos desde o início de outubro de 2023, entrou numa tendência lateral de aperto, limitada no seu ponto mais largo por cima pelo nível de cerca de 176 dólares e por baixo por cerca de 129 dólares. Olhando para a geometria e a tendência de aperto da cotação, a descida de hoje pode iniciar uma reavaliação das acções da empresa até ao limite de cerca de 142 dólares. Antes disso, o suporte para o preço das acções pode ser o nível de cerca de $150 definido pela média móvel exponencial de 100 dias (EMA100 - a linha azul clara no gráfico).

Fonte: xStation