Os índices de Wall Street não conseguiram manter a recuperação após os dados do ISM 📉US30 perde 0.8%; Copart cai 7%

Os índices de Wall Street não conseguiram recuperar depois de os dados do ISM Services terem sido apenas ligeiramente mais fortes do que o esperado

US30 perde 0,8%, registando a maior queda entre os principais índices dos EUA

perde 0,8%, registando a maior queda entre os principais índices dos EUA O sector farmacêutico perde; Novo Nordisk (NVO.US) e Eli Lilly (LLY.US) caem 2,7% e 3,8%, respetivamente

e Eli Lilly caem 2,7% e 3,8%, respetivamente A Nvidia apaga os ganhos iniciais; cai de $110 para $106 por ação; o Nasdaq100 perde quase 0,5%

Relatórios trimestrais fracos da Copart (CPRT.US) e da Hewlett Packard (HPE.US); ambas as acções caem

O sentimento do mercado bolsista dos EUA está a enfraquecer, arrastado por dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado. Além disso, os dados do ISM Services Employment foram mais fracos, sinalizando um abrandamento adicional. Os investidores receiam um cenário de estagflação e recessão, analisando os prémios ainda elevados nas avaliações das acções dos EUA. Após a publicação dos dados do ISM, o índice de volatilidade ( VIX ) registou uma descida diária de quase 7%; agora, o índice de referência desceu apenas 1%, o que indica um apetite (e um preço) muito elevado de cobertura do risco antes do relatório de sexta-feira do NFP dos EUA. Dados do ISM / PMI dosServiços para agosto:

ISM Non-Manufacturing Prices: atual 57,3; previsão 56,0; anterior 57,0;

ISM Non-Manufacturing Business Activity: real 53,3; anterior 54,5;

Emprego ISM Non-Manufacturing: real 50,2; previsão 50,5; anterior 51,1;

ISM Non-Manufacturing New Orders: real 53,0; previsão 51,9; anterior 52,4;

ISM Non-Manufacturing PMI: real 51,5; previsão 51,3; anterior 51,4;

S&P Global Composite PMI: 54,6 efetivo; previsão 54,1; anterior 54,3;

S&P Global Services PMI: 55,7 efetivo; previsão 55,2; anterior 55,0;

ADP Non-farm Private Employment Change: 99k vs 144k exp. e 111k anteriormente Variação dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA: 227k vs 230 exp. e 231k anteriormente

Os pedidos de subsídio de desemprego continuados caíram surpreendentemente para 1.838M vs 1.867 exp. e 1.868 anteriormente

Os custos laborais revistos nos EUA caíram para 0,4% MoM vs 0,8% exp. e 0,9% anteriormente; a produtividade manteve-se igual, com um aumento de 2,5% YoY

Quase todas as acções das maiores empresas dos EUA foram negociadas em baixa hoje. As mais fortes são a Tesla (TSLA.US) e a Merck (MRK.US). Os sectores da saúde, biotecnologia, farmacêutico e serviços financeiros são os mais fracos de hoje. Fonte: xStation5

Notícias das empresas

A C3.ai (AI.US) cai 19% depois de a empresa de software ter reportado receitas de subscrição do 1º trimestre mais fracas do que o esperado. A Frontier Communications (FYBR.US) perde 10% depois de ter concordado em ser comprada pela Verizon Communications.

O fornecedor brasileiro de serviços financeiros PagSeguro (PAGS) caiu 11% depois que os analistas do Morgan Stanley rebaixaram a empresa brasileira de pagamentos digitais, dizendo que o mercado provavelmente atingiu a saturação.

Além disso, a Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) cai 3% depois que a empresa de hardware e armazenamento de computadores relatou margens mais fracas do que o esperado.

A Tesla (TSLA) sobe 3% com planos para lançar o sistema avançado de assistência ao motorista que chama de tecnologia Full Self Driving na China e na Europa no primeiro trimestre do próximo ano, dependendo das aprovações regulatórias. Também os ADRs da NIO (NIO.US) ganham 3,5% depois que a montadora relatou margem bruta do 2T que veio antes das estimativas.

Copart (CPRT.US) cai 7% após postar o lucro operacional do 4T que perdeu as estimativas. Os resultados financeiros da empresa no quarto trimestre (calendário do segundo trimestre de 2024) e no ano fiscal de 2024 aumentaram, mas não tanto quanto Wall Street esperava. As vendas do Quartlerly aumentaram 7.2% para US $ 1.1 bilhão, mas o lucro bruto diminuiu 0.9% para US $ 454 milhões. O lucro líquido caiu 7,3% em relação ao ano anterior, para US$ 323 milhões. O EPS totalmente diluído para o quarto trimestre foi de US $ 0,33, também uma queda de 8,3% em relação ao ano anterior, enquanto as ações da Copart aumentaram 10% neste período. Para todo o ano fiscal de 2024, a receita da Copart cresceu 9,5% para US $ 4,2 bilhões, o lucro bruto aumentou 9,8% para US $ 1,9 bilhão e o lucro líquido aumentou 10,1% para US $ 1,4 bilhão. O EPS diluído para o ano inteiro foi de $1,40, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior.

Copart (CPRT.US, intervalo D1)

As acções da Copart, fornecedor global de leilões de veículos online e serviços relacionados com revendedores de automóveis, tais como seguros, aluguer de automóveis e crédito, estão a cair hoje abaixo da SMA200 (linha vermelha), sinalizando pelo menos uma inversão da tendência a curto prazo. Apesar do forte relatório trimestral, os investidores estão a vender Copart devido a preocupações com a avaliação e receios de enfraquecimento da economia

