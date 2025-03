Os índices dos EUA recuam com as tarifas📉

Os mercados caem devido √†s tens√Ķes da guerra comercial que se sobrep√Ķem aos dados positivos da infla√ß√£o

As a√ß√Ķes norte-americanas subiram inicialmente na quarta-feira, depois de o √ćndice de Pre√ßos no Consumidor ter revelado que os custos da habita√ß√£o estavam a aumentar ao ritmo mais lento dos √ļltimos tr√™s anos. No entanto, os ganhos evaporaram-se √† medida que a escalada das tens√Ķes comerciais se sobrep√īs √†s not√≠cias positivas sobre a infla√ß√£o. Os mercados, que tinham reagido positivamente aos sinais de arrefecimento da infla√ß√£o, inverteram o curso depois de o Canad√° e a Uni√£o Europeia terem anunciado tarifas de retalia√ß√£o contra os Estados Unidos, destacando como as preocupa√ß√Ķes comerciais est√£o agora a ofuscar as melhorias econ√≥micas.

 

O panorama geral da inflação melhora

Globalmente, os preços no consumidor aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, o que está abaixo do aumento mensal de 0,5% registado em janeiro e das expetativas dos economistas de um aumento de 0,3%. A taxa de inflação anual situou-se nos 2,8%, abaixo dos 3% registados em janeiro, enquanto a inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) diminuiu para 3,1% em termos anuais.

Vários fatores contribuíram para o abrandamento da inflação:

O índice de rendas aumentou 0,3% em fevereiro, igualando o ritmo de crescimento de janeiro.

O equivalente de renda dos propriet√°rios aumentou 0,3% no m√™s, sem altera√ß√Ķes em rela√ß√£o a janeiro.

O aumento dos preços do alojamento fora de casa arrefeceu drasticamente, aumentando apenas 0,2% em fevereiro, em comparação com 1,4% em janeiro.

Mercados caem apesar do alívio da inflação

Num sinal claro de que as preocupa√ß√Ķes com as tarifas est√£o a sobrepor-se aos dados econ√≥micos positivos, os principais √≠ndices ca√≠ram, apesar do relat√≥rio de infla√ß√£o ter superado as expetativas. O S&P 500, que inicialmente subiu 1,3% com as not√≠cias favor√°veis do IPC, inverteu a tend√™ncia e fechou em baixa de 0,2%, √† medida que as preocupa√ß√Ķes com a guerra comercial ganhavam destaque. O Nasdaq 100 mostrou inicialmente resist√™ncia, mas acabou por cair 0,3%, enquanto o Dow Jones Industrial Average registou uma queda mais significativa, de 0,86%.

A queda do mercado intensificou-se depois do Canad√° ter anunciado novas contra-tarifas de 25% sobre cerca de 30 mil milh√Ķes de d√≥lares de artigos fabricados nos EUA, na sequ√™ncia da decis√£o da administra√ß√£o Trump de aplicar taxas globais sobre as importa√ß√Ķes de a√ßo e alum√≠nio. Para agravar as tens√Ķes comerciais, a Uni√£o Europeia anunciou planos para impor tarifas de 50% sobre o bourbon do Kentucky e os motociclos Harley-Davidson a partir de abril, seguidas de outras taxas sobre produtos americanos, como pastilhas el√°sticas e soja, em meados de abril, o que poder√° afetar potencialmente as exporta√ß√Ķes dos EUA no valor de 24,5 mil milh√Ķes de d√≥lares.

Política da Fed e perspectivas económicas

Os investidores preveem ainda o primeiro corte de um quarto de ponto nas taxas de juro do ano em junho, com cerca de 73 pontos base de flexibilização projetados para todo o ano de 2025. No entanto, os economistas alertam para o facto de as taxas poderem complicar o caminho a seguir pela Reserva Federal.

‚ÄúA leitura do IPC de hoje, mais fresca do que o esperado, foi uma lufada de ar fresco, mas ningu√©m deve esperar que o Fed comece a cortar as taxas imediatamente‚ÄĚ, afirmou Ellen Zentner, do Morgan Stanley Wealth Management. ‚ÄúA Fed adotou uma postura de esperar para ver e, dada a incerteza quanto ao impacto da pol√≠tica comercial e de imigra√ß√£o na economia, vai querer ver mais do que um m√™s de dados de infla√ß√£o favor√°veis‚ÄĚ.

Alguns economistas acreditam que o crescimento dos pre√ßos do aluguer continuar√° a descer este ano, potencialmente pressionado por pol√≠ticas de imigra√ß√£o mais rigorosas e pelas tens√Ķes comerciais em curso.

‚ÄúA pol√≠tica pode ter dois sentidos: uma imigra√ß√£o mais fraca significa menos procura de habita√ß√£o, mas tamb√©m menos oferta de m√£o de obra para a constru√ß√£o. Al√©m disso, as tarifas podem ter impacto nos custos de constru√ß√£o e servir de entrave a novas constru√ß√Ķes‚ÄĚ, observou Wolfe.

 

Cortes implícitos nas taxas do FED. Fonte: Bloomberg L.P.

 

Tarifas lançam sombra sobre as perspectivas de inflação

O relatório de inflação positivo de quarta-feira é em grande parte anterior às recentes medidas tarifárias do Presidente Trump, o que significa que o efeito total das novas tarifas não é refletido nos dados. No início de fevereiro, os EUA impuseram uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos fabricados na China, mas muitas outras tarifas foram suspensas ou entraram em vigor apenas em março.

Os economistas do Goldman Sachs aumentaram recentemente a sua previsão para o indicador de inflação subjacente do Departamento do Comércio para 2,9% no quarto trimestre de 2025, em comparação com uma estimativa anterior de 2,4%, em grande parte devido ao impacto das tarifas previstas.

√Ä medida que a guerra comercial se intensifica, as preocupa√ß√Ķes do mercado passaram da infla√ß√£o para a sa√ļde econ√≥mica em geral. Na quarta-feira, a C√Ęmara de Com√©rcio Americana para a UE avisou que as tarifas sobre os metais dos EUA e as contramedidas da UE "s√≥ causar√£o preju√≠zos ao emprego, √† prosperidade e √† seguran√ßa em ambos os lados do Atl√Ęntico".

 

US500 (D1)

O US500 anulou os ganhos iniciais ap√≥s a escalada das tens√Ķes tarif√°rias. Os vendedores v√£o querer testar novamente o n√≠vel de retra√ß√£o de Fibonacci de 61,8%, enquanto os compradores t√™m de recuperar o n√≠vel de retra√ß√£o de 50%. O RSI encontra-se em territ√≥rio de sobrevenda, com o MACD a continuar a divergir em baixa.