Os mercados a observar na próxima semana (13.12.2024)

À medida que a última semana de negociações do ano se desenrola antes da pausa de Natal, uma enxurrada de decisões dos bancos centrais, juntamente com desenvolvimentos geopolíticos, atrai a atenção dos investidores. Esperam-se anúncios de taxas de juro importantes da Reserva Federal, do Banco do Japão e do Banco de Inglaterra, juntamente com eventos políticos significativos, incluindo um voto de confiança na Alemanha, uma reunião de líderes europeus e a conferência de imprensa anual do presidente russo, que poderá ter implicações na guerra na Ucrânia e na próxima presidência de Trump. Neste contexto, o EURUSD, o US500 e o GOLD são mercados que vale a pena observar esta semana.

EURUSD

Os principais dados divulgados na próxima semana incluem os índices flash dos gestores de compras (PMI) para dezembro, tanto da zona euro como dos EUA. Um voto de desconfiança no governo de Olaf Scholz está agendado para segunda-feira, enquanto na quinta-feira, os líderes da UE se reunirão para discutir questões relativas à Ucrânia e à migração. No entanto, a decisão sobre a taxa de juro da Reserva Federal, na quarta-feira, deverá ser o evento mais importante para este par de moedas. Embora um corte da taxa seja amplamente antecipado, a orientação futura da Reserva Federal será crucial, especialmente dada a consolidação do EURUSD perto do nível 1,0500.

US500

O calendário económico dos EUA também está repleto de publicações significativas. Os dados relativos às vendas a retalho e à produção industrial serão divulgados na terça-feira, mesmo antes da decisão da Fed. O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), previsto para sexta-feira, não influenciará a orientação imediata da política da Fed, mas poderá, no entanto, oferecer informações valiosas sobre a direção da política monetária no próximo ano. Com a aproximação do final do quarto trimestre, as atenções também se voltarão para a divulgação de resultados de empresas como a Micron, a Nike e a FedEx, dadas as peculiaridades dos calendários de relatórios do ano fiscal. O S&P 500 mantém-se próximo dos seus máximos históricos, com o rali do Pai Natal a ganhar estatisticamente força na segunda metade de dezembro.

OURO

O desempenho do ouro está intimamente relacionado com a trajetória do dólar americano e das taxas de juro dos EUA. No entanto, como um ativo de refúgio, o ouro enfrenta a concorrência de moedas como o franco suíço e o iene japonês. O Banco Nacional Suíço optou por um corte de taxas maior do que o esperado na semana passada, enquanto persiste a incerteza quanto à futura orientação da política monetária do Banco do Japão. Em teoria, a manutenção da atual orientação política deverá revelar-se positiva para o ouro e negativa para o iene, ao evitar uma deslocação de capitais para o Japão. Os acontecimentos geopolíticos, incluindo o voto de confiança alemão, a reunião dos líderes da UE e o discurso do presidente russo, podem também revelar-se significativos para os mercados do ouro.