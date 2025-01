Os resultados da ASML superam as estimativas: vendas recorde e perspectivas positivas 📌🔔

A ASML Holding NV (AMSL.NL), líder holandês em equipamento para semicondutores, apresentou os seus resultados do quarto trimestre de 2024 e do ano inteiro em 29 de janeiro de 2025. A empresa apresentou um desempenho melhor do que o esperado, apesar da recente turbulência do mercado provocada por preocupações com mudanças na demanda relacionadas à IA. Principais destaques Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Desempenho do quarto trimestre de 2024 Vendas líquidas : 9,26 mil milhões de euros (acima do consenso de 9,07 mil milhões de euros).

Lucro líquido: 2,69 mil milhões de euros (supera a previsão de 2,64 mil milhões de euros).

Margem bruta: 51,7%, superando a orientação e refletindo a eficiência operacional.

Reservas líquidas: € 7,1 mil milhões, o que representa um aumento de 169% em relação ao terceiro trimestre, dos quais € 3,0 mil milhões correspondem a sistemas EUV.

Resultados do ano completo de 2024

Vendas líquidas totais: 28,3 mil milhões de euros, acima dos 27,6 mil milhões de euros em 2023.

Lucro líquido: 7,6 mil milhões de euros, refletindo uma forte rentabilidade.

Margem bruta: 51,3%.

Sistemas de litografia vendidos: 380 unidades (119 no quarto trimestre).

Orientações para 2025

Vendas líquidas do primeiro trimestre de 2025: 7,5-8,0 mil milhões de euros, com margens brutas de 52-53%.

Vendas líquidas para o ano inteiro de 2025: 30-35 mil milhões de euros, apoiadas pelo crescimento da IA e por uma robusta dinâmica de encomendas.

Atualização dos dividendos

A ASML propõe um dividendo total para 2024 de € 6,40 por ação, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

Dividendo provisório de € 1,52 por ação a ser pago em 19 de fevereiro de 2025.

Dividendo provisório de € 1,52 por ação a ser pago em 19 de fevereiro de 2025. Comentário do CEO Christophe Fouquet, Presidente e CEO da ASML, destacou os fortes resultados da empresa no quarto trimestre, impulsionados pela forte demanda por EUV e atualizações para sistemas High-NA EUV. Ele reconheceu os desafios na dinâmica do cliente causados pelo surgimento de modelos de IA de baixo custo, como o DeepSeek, mas reafirmou o compromisso da ASML com a inovação e a adaptabilidade. “O crescimento da inteligência artificial continua a ser um motor fundamental para a nossa indústria, mas está a criar oportunidades e riscos para os nossos clientes, tal como se reflete na nossa gama de receitas para 2025.” Impacto no mercado e percepções dos analistas As reservas líquidas da ASML aumentaram para 7,1 mil milhões de euros no quarto trimestre, superando em muito as expectativas dos analistas de  3,99 mil milhões de euros.

As reservas de EUV da empresa (3.0 mil milhões de euros) destacam a confiança contínua em tecnologias avançadas de fabricação de chips, apesar das preocupações com a evolução da demanda de IA.

Os analistas elogiaram a ASML por seu desempenho resiliente em meio a mudanças na dinâmica do mercado. Desafios: As preocupações permanecem sobre a procura a longo prazo de sistemas EUV devido à potencial perturbação causada por modelos de IA chineses como o DeepSeek.

As tensões geopolíticas e as restrições à exportação podem limitar o crescimento no mercado chinês. Oportunidades: O monopólio da ASML na tecnologia EUV e seus fortes fluxos de receita recorrente do Gerenciamento de Base Instalada fornecem uma base estável para o crescimento. Detalhes da chamada de ganhos: Data: 29 de janeiro de 2025

Hora: 3:00 PM CET (9:00 AM ET) Para a ASML, a sessão a dinheiro ainda não começou. No entanto, a ação está a ganhar até 8% na negociação pré-mercado em algumas bolsas, sugerindo uma abertura de negociação à vista mesmo na região dos 700 euros por ação.   Â

