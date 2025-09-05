🔝Ouro aproxima-se dos $3600

O ouro está a valorizar quase 1%, após os fracos dados do emprego nos EUA Os dados do mercado de trabalho dos EUA foram fracos. Apesar das expectativas de uma leitura de cerca de 75.000, a mudança no emprego foi, em última análise, de 22.000. Os dados de julho foram ligeiramente revistos em alta, mas a variação líquida de dois meses já era negativa. Isto indica que o mercado de trabalho está em condições cada vez mais precárias. A taxa de desemprego subiu, como esperado, para 4,3% em termos anuais, enquanto a dinâmica salarial abrandou para 3,7% em termos anuais. Estes dados sugerem claramente que a Fed deve reduzir as taxas de juro na sua reunião de setembro. Mesmo que a inflação de agosto surpreenda com uma leitura mais elevada, é importante recordar que a Fed tem um duplo mandato: estabilidade dos preços e emprego máximo. No seu último discurso, Jerome Powell indicou que o mercado de trabalho está claramente enfraquecido, o que determina um possível ajuste da política monetária. No entanto, os dados actuais podem sugerir que a Fed já está atrasada com os cortes e que poderá ocorrer um abrandamento económico significativo, necessitando de um corte mais profundo. O preço de uma redução das taxas em setembro está atualmente fixado em 100%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O corte de setembro é quase certo e o mercado está a prever quase 3 cortes este ano. Fonte: Bloomberg Finance LP Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app As taxas de juro mais baixas e o aumento do risco de um abrandamento ou recessão são boas notícias para o ouro, que é um ativo de refúgio. O ouro está a valorizar cerca de 1% hoje, testando a zona de $3.580 por onça. O nível de $3.600 é reforçado pela retração Fibonacci 127,2 do último grande movimento descendente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.