Ouro cai 0,8%, continua pressionado por um dólar forte e subida das yields

Estamos vendo uma continuação da tendência de queda no mercado de metais preciosos hoje, com o ouro (GOLD) a cair quase 1% abaixo dos $2.600 por onça, hoje. As quedas são diretamente atribuíveis ao fortalecimento do dólar, com o índice USDIDX subindo acima de 106 hoje, e rendimentos, com os títulos do tesouro de 10 anos ganhando hoje mais de 12 pontos base, subindo para o nível de 4,45%. As quedas no ouro devem-se ao prolongado “Trump Trade”. A agenda dos republicanos e de Trump é suscetível de colocar mais pressão sobre o Fed com taxas mais elevadas em 2025.

Dados recentes, incluindo o inquérito da Fed de NY de hoje, sugerem uma melhoria das perspectivas em torno da saúde da economia e dos consumidores dos EUA. Outro aspeto é a geopolítica, onde, pelo menos a curto prazo, os investidores vêem circunstâncias mais encorajadoras, sugerindo uma diminuição das tensões no Médio Oriente ou entre Washington e Pequim, entre outros.

Além disso, um regresso às conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, na viragem do ano ou no início de 2025, não está fora de questão. A geopolítica, no entanto, é o pano de fundo mais amplo para o mercado do ouro, e não um fator na venda de hoje. O paládio (PALLADIUM) também está a perder mais de 4% hoje; observa-se um recuo na prata (SILVER).

OURO (intervalo H1)

Olhando para o gráfico horário, vemos que o ouro saiu do canal de preços ascendente na parte inferior e está a testar os níveis da segunda metade de setembro.

O ouro está um passo mais perto de testar uma banda inferior do canal de preços de médio prazo em 2580 USD por onça; RSI sinaliza perto de condições de sobre-venda perto de 38, no entanto, a EMA200 ainda está muito mais baixa, agora em $2440.

