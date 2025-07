📉 Ouro cai quase 1%

Gold Prices Are Decreasing Third Session In a Row Amidst Market Optimism and Stronger Dollar

Os preços do ouro estão a registar a sua terceira sessão consecutiva de quedas, marcando o que poderá ser a mais longa série de perdas desde o final de abril/início de maio. O metal precioso caiu quase 1% hoje, testando um nível de suporte crítico.

A atual desaceleração do ouro é atribuída em grande parte ao sentimento de risco predominante no mercado em geral, apesar de os índices de ações não estarem atualmente a subir dos picos históricos. Este otimismo também está a alimentar uma recuperação contínua no mercado do petróleo. Além disso, o enfraquecimento da procura por joias de ouro na China e na Índia, impulsionado pelos preços elevados, tem sido apontado como um fator contribuinte.

O terceiro elemento significativo é o fortalecimento do dólar americano. Esta valorização do dólar segue uma redução do risco percebido em torno da posição do presidente da Reserva Federal e dados económicos robustos dos Estados Unidos. Olhando para o futuro, a próxima semana será crucial com a divulgação da decisão da Fed sobre as taxas de juro, juntamente com indicadores macroeconómicos importantes, como o PIB, os índices ISM e o relatório Non-Farm Payrolls.

O ouro está atualmente a testar o suporte definido por uma linha de tendência ascendente e as médias móveis simples (SMA) de 25 e 50 períodos. Uma quebra decisiva abaixo deste suporte poderá levar o ouro a cair para a faixa de 3250-3280. No entanto, se este suporte se mantiver hoje, não se pode descartar um retorno acima da retração de Fibonacci de 23,6% no início da próxima semana. Fonte: xStation5