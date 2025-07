Mercados europeus continuam cautelosos depois dos resultados das empresas e o risco das tarifas 📉

As a√ß√Ķes europeias est√£o em baixa nesta sexta-feira, com o aumento da cautela dos investidores antes do √ļltimo fim de semana antes do encerramento das negocia√ß√Ķes comerciais entre a UE e os EUA. O EU50 cai 0,2%, com o DAX alem√£o a liderar as perdas, com uma queda de 0,6%. O IBEX 35 espanhol cai 0,55%, enquanto o FTSE 100 e o FTSE MIB perdem 0,3% e negociam est√°veis, respetivamente. Em contraste, o CAC 40 franc√™s consegue um modesto ganho de 0,1%, contrariando a tend√™ncia geral.

Entre os setores do Eurostoxx 600, o tecnol√≥gico apresenta o pior desempenho, com empresas como a Nokia (-2,2%), a ASML (-2%), a Capgemini (-1%) e a megacap SAP (-0,8%) a pesar no √≠ndice. As a√ß√Ķes do setor de consumo discricion√°rio mostram alguma resili√™ncia, apesar da decep√ß√£o generalizada no setor do vestu√°rio devido ao relat√≥rio de resultados da Puma. O setor da sa√ļde tamb√©m registou ganhos.

Volatilidade nos setores do Eurostoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

Desempenho das empresas listadas no DAX. Fonte: Bloomberg Finance LP

DE40 (H1)

Os futuros do DAX est√£o atualmente a consolidar-se em torno do n√≠vel 24.220, a meio caminho entre os n√≠veis de retra√ß√£o de Fibonacci de 61,8% e 78,6%. O mercado parece estar a completar um padr√£o de cabe√ßa e ombros, com os vendedores a manterem o controlo abaixo da m√©dia m√≥vel exponencial de 10 horas (EMA10, amarela). Uma quebra decisiva acima da EMA30 e da EMA100 (roxas), que se encontram muito pr√≥ximas, poder√° desencadear uma nova subida em dire√ß√£o aos m√°ximos recentes, perto dos 24.640. No entanto, uma subida adicional depender√° em grande parte de desenvolvimentos positivos nas negocia√ß√Ķes comerciais entre a UE e os EUA. No lado negativo, qualquer decep√ß√£o decorrente de not√≠cias sobre tarifas ou relat√≥rios de lucros pode aprofundar a corre√ß√£o, empurrando os pre√ßos para baixo do n√≠vel de suporte de 24.000.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: