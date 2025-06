🟡Ouro cai quase 1,5% antes do PCE

Os dados sobre a inflação nos EUA, previstos para as 13:30 BST, não deverão alterar as perspectivas de longo prazo da Reserva Federal, mas oferecerão informações sobre o impacto das tarifas.

O ouro está a registar um forte declínio no seu valor, um movimento que é notável dada a fraqueza simultânea do dólar americano e as crescentes expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal. A queda do metal precioso é atribuída principalmente aos desenvolvimentos positivos nas negociações comerciais entre os EUA, a China e outras economias globais. No entanto, a divulgação dos dados de hoje é significativa para as expectativas das taxas de juro a longo prazo, embora, a curto prazo, os decisores políticos dos EUA continuem provavelmente a dar prioridade às estatísticas do mercado de trabalho e ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), que fornece um indicador mais imediato da dinâmica dos preços no consumidor.

Espera-se que o relatório de hoje mostre que a inflação global dos preços no consumidor (PCE ) aumente para 2,3%, numa base anual, em comparação com os 2,1% anteriores, com um modesto aumento mensal de apenas 0,1%, numa base mensal. Entretanto, prevê-se que a inflação subjacente dos preços no consumidor suba de 2,5% para 2, 6% em termos anuais, também com um ganho mensal mínimo de 0,1%. A publicação incluirá também dados sobre os rendimentos e despesas pessoais. Os dados do núcleo do PCE serão particularmente cruciais para os participantes no mercado, uma vez que irão lançar luz sobre o impacto das tarifas de Donald Trump nos números da inflação de maio.





A recente subida dos preços dos serviços justifica uma recuperação do Core PCE, e mostrará também o impacto das tarifas comerciais nos preços ao consumidor. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O que se segue para o ouro?





O ouro está a passar por uma correção significativa durante a sessão de negociação de hoje, aparentemente quebrando permanentemente abaixo do nível 3300 e de ambas as suas médias móveis de 25 e 50 períodos. Se os dados da inflação forem mais fortes do que o esperado, isso poderá moderar o potencial de um corte da taxa de setembro, prolongando assim a correção do ouro. No entanto, se a inflação não acelerar, uma recuperação acima da marca dos 3300 pode ser vista já hoje, abrindo caminho para cortes mais rápidos das taxas da Reserva Federal.