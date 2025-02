Ouro derrete 1,5% 🚨

📉Metais preciosos sobre pressão

O ouro está a cair mais de 1,5% hoje, em grande parte devido à realização de lucros após os fortes ganhos registados nas últimas semanas. Ao mesmo tempo, as obrigações dos EUA estão a ganhar valor, mostrando que o mercado já não está preocupado com a pressão excessiva para manter a política “hawkish” da Reserva Federal. As expectativas de inflação mais elevadas foram contrabalançadas por um declínio no sentimento dos consumidores e pela incerteza quanto ao estado da economia dos EUA.

O declínio mensal do sentimento dos consumidores em fevereiro foi o maior desde novembro de 2021. Embora as expectativas de inflação anual tenham subido de 5,2% para 6%, elas foram impulsionadas principalmente por preocupações com o aumento da pressão das tarifas no comércio internacional.

O Presidente Trump afirmou que as tarifas sobre as importações canadianas e mexicanas serão implementadas “a tempo e horas”, apesar das expectativas de que tal cenário seja evitado antes do prazo de 4 de março. No entanto, ainda não é claro se as tarifas entrarão em vigor ou se a ênfase nesta questão é apenas mais uma técnica de negociação da nova administração dos EUA.

As conversações de Trump com o Presidente francês Macron e outros líderes europeus podem dar esperança de que o Velho Continente não terá as mesmas ações que o México ou o Canadá, mesmo que as tarifas de 25% entrem em vigor. O conselheiro comercial dos EUA, Navarro, quando questionado sobre a política tarifária, chamou à Alemanha um “aliado”.

Os comentários do Presidente mexicano Sheinbaum indicam que o assunto será finalmente esclarecido até ao final da próxima terça-feira (4 de março). Para os investidores, o potencial adiamento ou redução das tarifas sobre o México e o Canadá pode significar uma diminuição do ímpeto para novos aumentos nos preços do ouro, que estavam em grande parte a crescer devido a entregas recorde, drenando os fornecimentos físicos em Londres, para Nova Iorque - por medo das tarifas sobre a UE e a Grã-Bretanha. Acima de tudo, porém, uma abordagem mais branda das tarifas na Europa pode apoiar uma correção dos preços do ouro.

Os grandes especuladores no mercado do ouro, de acordo com os dados do CoT, reduziram as posições longas líquidas em 13.605 contratos, para 201.962, na semana que terminou a 18 de fevereiro. As participações do SPDR Gold Trust subiram para 904,38 toneladas métricas na sexta-feira, um recorde desde agosto de 2023.

Apesar das quedas significativas na sessão de hoje, o quadro técnico do ouro permanece em alta. As EMAs de 50 e 100 dias (linhas azuis e roxas no gráfico) continuam a ser os principais pontos de suporte, que anteriormente apoiavam os preços do ouro. Fonte: xStation