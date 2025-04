Ouro ganha 1.5% 📈

🔔O ouro atinge hoje um novo máximo histórico, alimentado pelos receios de recessão nos EUA e pelas tensões da guerra comercial

O ouro está a atingir novos máximos históricos hoje, subindo mais de 1,5% (tendo ganho mais de 2% no seu pico), uma vez que a procura do metal precioso continua muito forte, apoiada por fundamentos sólidos. O ouro acaba de completar a sua melhor semana desde 2020 e já subiu quase 25% este ano. Em comparação com os mínimos de 2022, o seu valor quase duplicou. O capital que sai de ativos de risco está atualmente buscando 'portos seguros', favorecendo cada vez mais o ouro em meio ao enfraquecimento da confiança na dívida dos EUA. Os receios de um abrandamento económico nos EUA e as tensões no comércio mundial estão a apoiar ainda mais o ouro.

As políticas imprevisíveis de Donald Trump abalaram os activos globais, enquanto o enfraquecimento da procura da dívida dos EUA parece estar a minar o estatuto do dólar como moeda de reserva mundial. O desempenho dececionante dos títulos do Tesouro dos EUA, que não conseguiram servir como um “porto seguro” tradicional, está a levar os investidores a aumentar a sua exposição ao ouro.

Além disso, as perspectivas incertas de cortes nas taxas da Reserva Federal este ano, apesar de um abrandamento económico previsto, estão a incentivar a preferência pelo ouro em detrimento das obrigações.

A guerra comercial em curso está a aumentar as tensões geopolíticas e os seus resultados finais permanecem desconhecidos, embora seja quase certo que o crescimento económico irá abrandar e a inflação irá aumentar. Neste ambiente, tanto os investidores de longo prazo como os gestores de capital, incluindo os fundos de retorno absoluto, estão a voltar-se cada vez mais para o ouro como possivelmente o melhor remédio contra a incerteza alimentada pelas políticas de Donald Trump.

Os dados de hoje dos EUA mostraram um surpreendente declínio mês a mês na inflação PPI (juntamente com uma taxa anual muito mais fraca do que o esperado) e uma queda acentuada no sentimento do consumidor. A confiança dos consumidores dos EUA caiu em março para os níveis mais baixos desde 2022, com o índice de expectativas agora ainda mais baixo do que durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19. Mais de 67% dos inquiridos prevêem um aumento do desemprego - o valor mais elevado desde 2009. O ouro está a beneficiar da persistente incerteza económica.

OURO (Gráfico diário - D1)

O ouro sobe para novos máximos históricos acima dos $3.230 por onça, apoiado por um dólar mais fraco e pelo desempenho dececionante dos títulos do Tesouro dos EUA, que “falharam” em atuar como uma cobertura contra a volatilidade do mercado e as políticas de Donald Trump.

Fontee: xStation5