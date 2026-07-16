Ouro voltou a subir acima do nível dos 4 000 dólares por onça e está a tentar manter-se acima desse valor, apesar do aumento dos preços do petróleo e da escalada das tensões no Médio Oriente. A resiliência deste metal pode sugerir que os investidores estão cada vez mais focados nas consequências a longo prazo dos choques energéticos e do abrandamento do crescimento económico, em vez de reagirem exclusivamente aos riscos de inflação a curto prazo. Um apoio adicional veio dos dados de inflação dos EUA, mais fracos do que o esperado, com tanto o IPC como o IPP a atenuarem as preocupações quanto a um novo aperto monetário por parte da Reserva Federal.

Os investidores parecem cada vez mais relutantes em vender Ouro simplesmente porque as expectativas de inflação aumentaram. Se as preocupações com o abrandamento do crescimento económico começarem a superar os receios de inflação, as qualidades defensivas do Ouro poderão voltar a tornar-se o principal motor dos preços. Uma quebra sustentada acima do intervalo 4 200/4 300 dólares poderá sinalizar um regresso mais duradouro do capital dos investidores aos metais preciosos. Por outro lado, uma descida abaixo dos 3 900 dólares sugeriria que um dólar norte-americano mais forte, rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro e novas preocupações com a inflação se tornaram, mais uma vez, os principais motores do mercado.

O cenário mais otimista para o Ouro envolveria um abrandamento gradual das tensões no Estreito de Ormuz, acompanhado por preços do petróleo mais baixos e, consequentemente, uma Reserva Federal cada vez mais dovish. No entanto, esse desfecho está longe de ser certo. O mercado do petróleo poderá permanecer estruturalmente restrito durante um período prolongado, mantendo potencialmente as taxas de rendibilidade das obrigações elevadas e o dólar americano mais forte, o que provavelmente continuaria a pesar sobre o Ouro.

OURO (D1)

O panorama técnico continua a apontar para uma tendência descendente predominante, com o Ouro a ser negociado cerca de 8% abaixo da sua MME de 200 dias (linha vermelha). O nível de resistência chave continua a ser a retrocessão de Fibonacci de 23,6% da correção de inverno, situada em torno dos 4 330 dólares por onça. No lado descendente, os 3 900 dólares continuam a ser o nível de suporte mais importante.