OURO sobe 0,8% atingindo ATH em $3020 devido ao enfraquecimento do dólar americano📈

Os preços do ouro (GOLD) estão a ser negociados quase 0,8% mais altos hoje, beneficiando de um dólar americano mais fraco. A procura de ouro na COMEX continua muito elevada, com os investidores a optarem cada vez mais pela entrega física em cofres. Um mercado de ações historicamente caro, a potencial flexibilização da política da Reserva Federal este ano, dados macroeconómicos mais fracos dos E.U.A., a incerteza em torno das políticas da Casa Branca e das guerras comerciais, bem como o aumento das tensões geopolíticas, são outros fatores que impulsionam os fluxos de entrada no ouro. Por outro lado, os grandes especuladores de mercadorias reduziram as suas posições em alta nos contratos de ouro COMEX para o nível mais baixo das últimas 36 semanas (desde julho de 2024 ). Atualmente, os contratos em aberto no COMEX estão aproximadamente 100.000 contratos abaixo do pico de meados de janeiro. No entanto, o mercado à vista permanece apertado, uma vez que os investidores americanos estão a transferir ativamente o ouro físico de Londres para Nova Iorque.

No final da primeira semana de março, o total de contratos em aberto de futuros e opções de ouro COMEX era apenas 4% superior à sua média de 10 anos, o que sugere que o interesse especulativo no mercado não está a aproximar-se de níveis recorde. A título de comparação, durante a pandemia de Covid em 2020, as posições em aberto eram cerca de 30% superiores aos níveis atuais. O grupo suíço de refinação de metais MKS Pamp estima que os preços do ouro poderão atingir cerca de 3 200 dólares por onça este ano. OURO (D1) O ouro está a ser negociado dentro de um canal de preços ascendente de longo prazo, e parece que um impulso descendente pode ser desencadeado em torno de $3.050-3.100, onde o ouro é esperado para testar o limite superior do canal. A escala atual da recuperação é 1:1 comparável aos dois impulsos ascendentes anteriores. Enquanto isso, o índice do dólar americano (DXY) está a testar o nível 103 e está ligeiramente em declínio, enquanto os rendimentos do Tesouro de 10 anos e 2 anos estão a oscilar em torno de 4,3% e 4,03%, respetivamente. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

