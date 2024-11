📈Ouro sobe mesmo depois da narrativa hakwish de Bowman da FED🗽

Michelle Bowman, do Conselho de Governadores da Reserva Federal dos EUA, comentou hoje a política monetária da Fed, a economia dos EUA e os níveis das taxas neutras. No geral, os seus comentários foram bastante hawkish, sinalizando uma maior cautela necessária e provavelmente um nível de taxas neutras muito mais elevado nos EUA. Apesar disso, e do aumento do dólar apoiado pelos rendimentos, o ouro ganha hoje 0,7% para 2650 dólares por onça, parcialmente devido às tensões geopolíticas e à melhoria dos aspectos técnicos.

O perfil X EuropeInvasion informou que as forças russas se preparam para lançar o míssil balístico intercontinental RS-26, que pesa 36.000 kg e tem um alcance de 6.000 km, num possível ataque a Kiev, depois de a Ucrânia ter utilizado o ATACMS e os mísseis Storm Shadow do Reino Unido, atingindo a Rússia.

O banco central dos EUA deverá adotar uma abordagem cautelosa em matéria de política monetária. O Fed pode estar mais próximo da taxa de política neutra do que pensam atualmente os responsáveis políticos, mas a inflação continua a ser uma preocupação.

A minha estimativa da taxa de política monetária neutra é muito mais elevada do que antes da pandemia. Concordei em apoiar a redução da taxa de juro da Fed em novembro, uma vez que está em consonância com a minha preferência pela redução gradual das taxas.

Congratulo-me com o facto de a declaração de política monetária da Fed de novembro prever a possibilidade de decidir sobre futuros ajustamentos de política monetária. Os progressos na redução da inflação parecem ter estagnado.

Temos de ser pacientes e cautelosos quanto à abordagem da política de imigração.

Mesmo quando baixamos a inflação, os preços continuam a ser mais caros.

O Fed precisa de ser flexível. É preocupante que estejamos a recalibrar a política mas não tenhamos atingido o objetivo da inflação.

É provável que os salários de outubro tenham aumentado ao ritmo médio recente, tendo em conta os furacões, a greve da Boeing e a baixa taxa de resposta.

Vejo um risco maior para o mandato de estabilidade dos preços, embora a deterioração das condições de trabalho seja possível.

A economia é forte, o mercado de trabalho está próximo do pleno emprego e a inflação é elevada.

O movimento lateral no núcleo da inflação das despesas de consumo pessoal desde maio reflecte o aumento da procura de habitação a preços acessíveis e a oferta inelástica de habitação.

A taxa de desemprego está abaixo da minha própria estimativa de pleno emprego, o aumento deste ano reflecte uma contratação mais fraca.

O OURO estende seu impulso ascendente, apesar do fortalecimento do dólar americano, com possível teste da EMA50 (a linha laranja) em US $ 2654 por onça. Este movimento veio depois de testar a banda inferior do canal de preços ascendente.

Â

Fonte: xStation5