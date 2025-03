OURO ultrapassa os 3.000 dólares📈

🚨O ouro ultrapassa a barreira psicológica pela primeira vez na história, registando uma subida de 0,5% no dia

O preço do ouro ultrapassou, pela primeira vez, o nível histórico de 3.000 dólares por onça.

O valor do ouro tem vindo a valorizar desde setembro de 2022 e tem prolongado as suas subidas chegando a máximos históricos, alimentado ainda mais pela incerteza em torno das políticas da administração Trump, o que aumenta o interesse dos investidores nos chamados ativos de refúgio. Este interesse dos investidores pelos ativos de refúgio está também a ser apoiado pelas correções no mercado de ações dos EUA, que os leva a optarem por alternativas para mitigar o risco. O dólar tem vindo a enfraquecer nas últimas semanas relacionado com a expectativa de cortes nas taxas de juro por parte da Fed e pela valorização do Euro relacionada com o pacote de estímulos ao sector de defesa anunciado pela Presidente do Conselho Europeu.Â

Ao mesmo tempo, os bancos centrais mundiais estão a apoiar cada vez mais os preços do ouro com as compras elevadas. Só em 2024, as compras dos bancos centrais representaram cerca de 20% da procura total. Desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, o ritmo de acumulação de ouro pelos bancos centrais quase duplicou.

O ouro ultrapassou os 3.000 dólares pela primeira vez. Desde a tomada de posse de Donald Trump, o ouro valorizou mais de 10%.. Fonte: xStation