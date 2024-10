Ouro valoriza 0,6% apesar da recuperação do USDIDX; aumento das tensões no Médio Oriente

O ouro está a valorizar quase 0,6% esta sessão, com os investidores a anteciparem a continuação do ciclo de flexibilização da política da Reserva Federal e o aumento das tensões no Médio Oriente, com os meios de comunicação a informarem que Israel levou a cabo uma operação militar terrestre provavelmente especial no sul do Líbano, no entanto, a reação do mercado petrolífero sugere que os mercados ainda ignoram o cenário de escalada na região. Ontem, Jerome Powell expressou que o banco central dos EUA irá provavelmente cortar as taxas de juro duas vezes este ano (ambas 25 bps).

Por outro lado, a Reserva Federal parece muito “dovish”, com o Fed Bostic a não excluir mesmo um corte de 50 pontos base na reunião de novembro (se o mercado de trabalho enfraquecer) e Goolsbee a assinalar claramente que “haverá muitos cortes nas taxas”. De um modo geral, as políticas de flexibilização de ambos os lados do Atlântico (EUA - Zona Euro) e os cortes nas taxas de juro e programas de estímulo chineses, com tensões geopolíticas e resultados ainda difíceis de prever dos ciclos de flexibilização, aumentam a procura de ouro, como “proteção contra a recessão”.

Destaques da conferência de imprensa de ontem do Fed Powell:

A economia dos EUA está em boa forma; tencionamos utilizar os nossos instrumentos para a manter nessa situação . A política económica evoluirá ao longo do tempo para uma posição mais neutra se a economia evoluir de um modo geral como esperado.

O mercado de trabalho continua a ser sólido, mas arrefeceu efetivamente. Se a economia evoluir como esperado, o SEP indica mais dois cortes de 25 pontos base.

O Fed não está com pressa de cortar as taxas rapidamente; os colegas e eu temos mais confiança de que a inflação está numa trajetória sustentável para 2%.

Não há nada que sugira que uma desaceleração seja mais provável agora; o mercado de trabalho pode dar uma melhor imagem em tempo real do estado da economia do que o PIB

A desinflação tem uma base alargada e os dados recentes indicam novos progressos no sentido de um regresso sustentado a 2%.

A inflação dos serviços de habitação continuará a diminuir enquanto a taxa de crescimento das rendas dos novos inquilinos se mantiver baixa.

Um corte de 50 pontos percentuais nas taxas reflecte a confiança crescente de que uma recalibração adequada das políticas pode manter a força do mercado de trabalho e a inflação a aproximar-se do objetivo.

Os futuros do índice do dólar americano (USDIDX) recuperaram junto da marca dos 99,8 para quase 100,8 agora, mas o ouro não reagiu a esse movimento.

