🟡Ouro valoriza quase 1%

Ouro tenta recuperar das perdas antes da decisão da Fed, após as fortes descidas associadas à vitória eleitoral de Trump

Â

A turbulência nos mercados continua na sequência das eleições presidenciais nos EUA, que trouxeram um aumento considerável da volatilidade . A vitória de Trump parece ter tornado a tarefa do Fed ainda mais desafiadora, embora seja improvável que a decisão de hoje surpreenda. No entanto, uma mudança mais dovish na comunicação da Fed, em comparação com a reunião de setembro, poderia sinalizar uma reação aos resultados eleitorais, mesmo quando o mercado já tinha indicado a necessidade de menos cortes nas taxas. Como é que a decisão de hoje da Fed poderá ter impacto nos principais mercados, e será que a Fed irá sinalizar uma abordagem mais cautelosa relativamente a futuros cortes nas taxas?

O corte das taxas é certo. O que vem a seguir?

Espera-se que as taxas de juro voltem a descer esta quinta-feira, de acordo com os contratos de futuros sobre taxas de juro dos EUA. A eleição de Trump não alterou significativamente as expectativas para o ano em curso, mas reduziu ligeiramente as expectativas de cortes no próximo ano. No entanto, durante a reunião de setembro, esperavam-se cortes de 200 pontos base até setembro do próximo ano. Atualmente, estão previstos menos de 100 pontos base.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O forte crescimento económico do terceiro trimestre sugeriu que a Fed não seria forçada a cortes agressivos. Por outro lado, os resultados do relatório do NFP de outubro mostraram um crescimento de apenas 12.000 novos empregos. Embora o gabinete de estatísticas do trabalho dos EUA indique que os dados estão algo distorcidos pelos furacões, alguns membros da Fed, incluindo provavelmente Powell, estarão mais preocupados com o mercado de trabalho, mantendo potencialmente a necessidade de mais cortes, pelo menos por agora.

Por outro lado, alguns membros queriam apenas um corte de 25 pontos base em setembro. Agora, com o potencial para expectativas de inflação mais elevadas, alguns membros podem querer fazer uma pausa nos cortes em dezembro ou no início do próximo ano.

As previsões para dezembro são cruciais

Embora um corte em dezembro seja atualmente altamente provável, muito poderá mudar se analisarmos as previsões económicas para o próximo ano. A Fed terá de ter em conta a agenda económica de Trump e as tarifas sobre produtos estrangeiros. De acordo com Janet Yellen, um aumento de 1% do défice do PIB ao longo de 10 anos aumenta a taxa de juro neutra em 30-40 pontos base. Teoricamente, isto poderia significar que mais membros considerariam uma taxa neutra mais elevada em dezembro. Atualmente, as expectativas dos membros da Fed estão muito dispersas. Vale a pena lembrar que tudo isto influencia os rendimentos do mercado a longo prazo, limitando potencialmente o potencial de crescimento económico. No entanto, estas são considerações para dezembro/janeiro, enquanto agora Powell irá provavelmente convencer os seus colegas da Fed de que os cortes nas taxas são necessários para apoiar a situação do mercado de trabalho.

Taxas de juro e yields dos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Como é que o mercado poderá reagir?

O panorama do mercado de hoje é largamente moldado pelos resultados das eleições presidenciais de ontem nos EUA e pela recuperação de hoje. No entanto, são de esperar reacções às 20:00 e depois das 20:30 durante a conferência de imprensa de Powell. Se Powell mantiver a comunicação anterior e continuar a indicar a necessidade de cortes devido ao enfraquecimento das condições do mercado de trabalho, é possível uma descida do dólar, uma recuperação do ouro e um maior apoio ao mercado acionista. Por outro lado, se Powell começar a discutir o impacto da política de Trump nas expectativas de inflação e nos rendimentos, isso pode indicar que o Fed está a considerar agora a futura política fiscal. Isto poderá limitar ainda mais os cortes esperados nas taxas, o que é bom para o dólar, negativo para o ouro a curto prazo e negativo para os índices bolsistas. No entanto, vale a pena lembrar que um maior aumento do défice dos EUA é muito positivo para o ouro a longo prazo.

Recentemente, previa-se uma taxa de 3,0% para junho, mas agora está quase nos 4%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O ouro está a limitar as quedas de ontem, depois de ter começado a recuperar junto da média de 50 períodos. Se a Reserva Federal não mudar a sua posição, uma recuperação em direção à zona dos 2700 USD ainda é possível.Por outro lado, a especulação sobre uma possível pressão sobre os preços poderia trazer o ouro de volta para cerca de 2650 USD por onça. Fonte: xStation5



Â