Palantir dispara 23% após os resultados e atinge novos máximos históricos 📈

A Palantir Technologies (PLTR.US) está a ganhar até 23%, atingindo máximos históricos após fortes resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas. O impressionante desempenho financeiro da empresa, impulsionado pela alta demanda por seus aplicativos de IA entre o governo dos EUA e clientes comerciais, contribuiu para a recuperação eufórica. A receita do trimestre cresceu 30% em relação ao ano anterior, para US $ 725,5 milhões, superando as estimativas dos analistas. O CEO Alex Karp enfatizou o papel central da empresa na revolução de IA em curso liderada pelos EUA, que está transformando as indústrias e alimentando a demanda por soluções de IA da Palantir.

Receita total : Aumentou 30% em relação ao ano anterior, 7% em relação ao trimestre anterior, para US $ 726 milhões. Receita dos EUA : Cresceu 44% em relação ao ano anterior, 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 499 milhões. Receita comercial dos EUA : Aumentou 54% em relação ao ano anterior, 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 milhões. Receita do governo dos EUA : Aumentou 40% em relação ao ano anterior, 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 milhões.

: Aumentou 30% em relação ao ano anterior, 7% em relação ao trimestre anterior, para US $ 726 milhões. Negócios fechados : 104 negócios acima de US$ 1 milhão.

: 104 negócios acima de US$ 1 milhão. Crescimento de clientes : Aumento de 39% em relação ao ano anterior, 6% em relação ao trimestre anterior.

: Aumento de 39% em relação ao ano anterior, 6% em relação ao trimestre anterior. Lucro líquido GAAP : $144 milhões, margem de 20%; lucro GAAP de operações $113 milhões, margem de 16%.

: $144 milhões, margem de 20%; lucro GAAP de operações $113 milhões, margem de 16%. EPS GAAP : US$ 0,06 (aumento de 100% em relação ao ano anterior); EPS ajustado: US$ 0,10 (aumento de 43% em relação ao ano anterior).

: US$ 0,06 (aumento de 100% em relação ao ano anterior); EPS ajustado: US$ 0,10 (aumento de 43% em relação ao ano anterior). Caixa e Equivalentes : $4,6 milhões; Caixa de operações $420 milhões, margem de 58%.

: $4,6 milhões; Caixa de operações $420 milhões, margem de 58%. Fluxo de caixa livre ajustado : $435 milhões, margem de 60%; mais de $1 mil milhões numa base de doze meses.

: $435 milhões, margem de 60%; mais de $1 mil milhões numa base de doze meses. Perspetiva para o quarto trimestre de 2024 : Receita entre $ 767 - $ 771 milhões; lucro ajustado das operações entre $ 298 - $ 302 milhões.

: Receita entre $ 767 - $ 771 milhões; lucro ajustado das operações entre $ 298 - $ 302 milhões. Orientação para o ano inteiro de 2024: Receita aumentada para $2,805 - $2,809 milhões; receita comercial dos EUA a crescer pelo menos 50% para mais de $687 milhões; lucro ajustado das operações $1,054 - $1,058 milhões; fluxo de caixa livre ajustado para exceder $1 mil milhões.

Os analistas destacaram o posicionamento estratégico da empresa no sector da IA, atribuindo o crescimento à crescente dependência das empresas em relação às tecnologias de IA generativas. As vendas do governo dos EUA da Palantir aumentaram 40%, o maior crescimento trimestral em anos, impulsionado pelos gastos com tecnologia de defesa e utilização do orçamento por agências governamentais. A receita comercial dos EUA também cresceu acentuadamente, com um aumento de 54% ano a ano.

O aumento da orientação da Palantir para 2024 entusiasmou ainda mais os investidores, com projecções de lucro operacional ajustado entre 1,05 mil milhões e 1,06 mil milhões de dólares e crescimento das receitas para cerca de 2,81 mil milhões de dólares, superando as estimativas de consenso. A empresa também espera um fluxo de caixa livre ajustado superior a mil milhões de dólares. Apesar dos desafios globais, o desempenho da Palantir nos EUA tem sido um fator chave para os resultados alcançados.

Fonte: xStation 5