Palantir dispara 8% para novo máximo histórico com a transferência para o Nasdaq 📈

As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) estão a ganhar 8%, depois de a empresa ter indicado que irá retirar as suas ações da NYSE e passará a estar cotada no mercado Nasdaq Global Select; a empresa pretende cumprir a legislação e ser incluída no índice Nasdaq 100 a partir de 26 de novembro.

A Palantir também renovou um acordo plurianual com o Grupo Rio Tinto, uma empresa global de mineração e metais. O acordo dará à Rio Tinto acesso à plataforma de inteligência artificial da Palantir por mais quatro anos. Já utilizando a Palantir Foundry há anos, a Rio Tinto já desenvolveu um modelo para o seu gémeo digital “Ontology”, que funciona como uma estrutura de dados inteligente para as principais operações comerciais da empresa.

A empresa informou que apresentou um conjunto de novas funcionalidades e kits de ferramentas para programadores, na sua primeira conferência para programadores, no início desta semana. O evento reuniu um grupo de 150 líderes privados e governamentais para conhecer as ofertas da AIP (Plataforma de Integração de Aplicações). As ferramentas que a Palantir apresentou incluíram Ontology SDK 2.0, APIs de plataforma e Workflow Builder. A empresa também está a trabalhar noutras, incluindo o Agent Studio, Platform Branching, Compute e Multi-Modal Data Plane. A Palantir afirma que, com a sua AIP para programadores, a construtora de casas Lennar (LEN.US) conseguiu construir projectos “50 vezes mais depressa”.

Ações da Palantir (PLTR.US)

As ações da Palantir estão a ser negociadas com o dobro do prémio da EMA200 (linha vermelha); os investidores esperam que as novas plataformas da empresa melhorem significativamente as suas receitas e lucros nos próximos anos, e estão a pagar um enorme prémio por isso, com o rácio preço-lucro a 300.

Fonte: xStation5

Outlook financeiro da Palantir

Os investidores pagam um prémio enorme pelas ações da Palantir, com o P/E Forward a 130 e o EV/EBITDA a 350. Os investidores esperam que as novas plataformas de IA façam com que as vendas da Palantir aumentem ainda mais, o que pode ser a razão pela qual esse prémio realmente existe. Além disso, a empresa tem um amplo fosso em IA e uso de análise de dados profundos em todo o setor de defesa.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.