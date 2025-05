PayPal mantém orientação para 2025, apesar dos fortes resultados do primeiro trimestre de 2025 📊

A PayPal (PYPL.US) divulgou resultados sólidos para o primeiro trimestre de 2025. Um início de ano forte em termos de desempenho impulsionou as ações da empresa em mais de 2% na sessão de hoje. No entanto, a administração decidiu não atualizar suas projeções para o ano de 2025 devido à incerteza em torno das tarifas e ao impacto das políticas governamentais atuais sobre o poder de compra dos consumidores. Isso sugere que, se a questão das tarifas for resolvida de forma favorável à empresa, os resultados anuais da PayPal poderão superar as expectativas atuais.

O PayPal ultrapassou hoje os 65 dólares, marcando uma ruptura com a faixa de consolidação observada antes do «Dia da Libertação», recuperando assim totalmente as perdas provocadas pelas notícias sobre tarifas retaliatórias. Fonte: xStation

A empresa registou receitas de 7,79 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Em termos de vendas, este resultado foi ligeiramente abaixo das expectativas de 7,85 mil milhões de dólares.

Apesar disso, o PayPal apresentou um lucro operacional ajustado mais elevado, subindo para US$ 1,62 bilhão (+16% em relação ao ano anterior), superando as expectativas do mercado de US$ 1,5 bilhão. A empresa também registrou o seu maior lucro líquido desde o quarto trimestre de 2023, com US$ 1,29 bilhão, o que se traduziu em um lucro ajustado por ação de US$ 1,33 (contra as expectativas consensuais de US$ 1,16).

O número de utilizadores ativos também aumentou para 436 milhões, marcando um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Os fortes resultados do primeiro trimestre de 2025 não levaram a empresa a rever as suas orientações para o ano de 2025. A PayPal continua a prever um EPS ajustado na faixa de US$ 4,95 a US$ 5,10, um fluxo de caixa livre de US$ 6 a US$ 7 bilhões e despesas de capital de aproximadamente US$ 1 bilhão. Todos esses números permanecem em linha com as previsões consensuais.

RESULTADOS FINANCEIROS DO 1º TRIMESTRE DE 2025